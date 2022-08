Au Mali, cinq policiers maliens ont perdu la vie et trois autres portés disparus, dimanche dernier, suite au passage de leur véhicule sur un engin explosif improvisé sur le trajet sur l’axe Koury-Koutiala dans le sud du pays. La direction nationale de la police malienne a confirmé la mort de ces fonctionnaires de l’Etat en donnant plus de détails dans un communiqué. Selon l’Inspecteur Général de Police, Soulaïmane Traoré, c’est vers 10 h30 qu’une relève descendante du Poste de police Frontière de Sona a heurté un engin explosif suivi de tirs nourris d’assaillants non identifiés.

Le bilan fournit par le communiqué de la police fait état de « 5 policiers tués, un blessé et trois portés disparus ». Aussitôt l’attaque perpétrée, la police indique qu’une mission des Forces de Défense et de Sécurité a été dépêchée sur les lieux pour procéder au ratissage de la zone et rechercher activement les portés disparus. Des images amateurs largement partagée sur l’application messagerie Washapp, l’on voit des corps des policiers sans vie couchés auprès du reste de leur véhicule calciné à cause de l’ampleur de l’explosion.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

