Mali: entre Bamako et Gao, une perception de l’insécurité très différente

Comme bon nombre de Maliens, sa priorité reste toutefois de subvenir aux besoins de sa famille. Il y parvient au jour le jour en vendant des articles de friperies tout en aidant du mieux qu’il peut ses proches restés au village.

La société civile demande plus de protection pour les civils du Nord

Plus au nord en effet, la réalité est toute autre, les conséquences du terrorisme y sont bien visibles. Les secours se sont organisés pour porter assistance aux blessés des attaques de dimanche, dont certains sont arrivés à Gao, indique notre correspondant à Bamako, Serge Daniel. Des cas de détresse psychologique ont également été signalés. Des associations de la société civile appellent le gouvernement malien à aider ces personnes et à prendre les dispositions nécessaires pour sécuriser les populations civiles qui subissent de plus en plus les attaques.

« Une jeune fille de 16 ans a vu ses deux frères et son père assassinés, une mère de famille a vu tous les membres de sa famille assassinés devant elle. Et j’avoue que quelque soit la situation, c’est insoutenable et insupportable. Ces gens méritent d’avoir une prise en charge psychologique et psycho-sociale », regrette Almahadi Moustapha Cissé, coordinateur d’une coalition d’associations de populations sédentaires Songoy du nord.

L’autre préoccupation des associations de ressortissants du nord du Mali est la sécurité des biens et des personnes. Sur ce plan aussi, l’État est interpellé. « Vraiment, on est consternés, meurtris. Normalement, un bon État protège ses citoyens. Nous avons l’impression depuis un certain temps que l’État a laissé pour compte les populations civiles », juge Almahadi Moustapha Cissé.

Il demande également à la communauté internationale d’intervenir afin de ne pas être accusé de non assistance aux populations civiles en danger