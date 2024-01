Mali : la jeunesse Tabital pulaaku appelle à des enquêtes approfondies suite à la tuerie de 25 civils peuls à Mourdia.

La jeunesse de l’association de la culture Peul Tabital Pulaaku a dénoncé hier à Bamako lors d’un point de presse l’assassinat de 25 civils de la communauté peuhl d’un même village dans la commune de Mourdia, région de Nara.

« Il nous a été rapporté avec image à l’appui des tueries de 25 hommes tous peuhl ressortissants du même village non armés dans la commune de Mourdia dont les responsables sont habillés en tenue militaire », s’exclame le président de l’association, Moussa Dicko, estimant que « ces faits ne sont pas de nature à apaiser le climat sécuritaire et social ». La jeunesse Tabital Pulaaku indique que les auteurs de ces assassinats ignobles étaient habillés en treillis militaires. La jeunesse Peuhl exige la justice. « Nous appelons les autorités compétentes à mener des enquêtes approfondies et transparentes sur ces incidents, afin de faire la lumière sur les circonstances entourant cette tragédie », a déclaré Moussa Dicko. En rappelant que la violence et les abus commis contre les civils, quelle que soit leur appartenance ethnique, doivent être condamnés et éradiqués au Mali.

La communauté peuhl, à travers cette association, s’insurge contre les massacres dont elle fait l’objet depuis plusieurs années. « Nous sommes préoccupés par les rapports faisant état d’exactions contre la communauté peuhl, y compris des arrestations arbitraires, des tortures et des meurtres. En tant que jeunesse peuhl, nous nous sentons directement touchés par ces actes de violence perpétrés contre nos concitoyens », a regretté le conférencier. Toujours, cette association qualifie ces moments de très difficiles et éprouvants pour la communauté peuhl dont la mort est devenue une banalité.

« Nous appelons la communauté peuhl meurtrie à faire preuve d’une résilience inébranlable et d’un patriotisme indéfectible dans cette confusion ou tué un peuhl est quasi synonyme de tuer un terroriste. Ensemble en faisant front uni, nous pouvons surmonter ces épreuves et contribuer à édifier un avenir de paix, de sécurité et de prospérité pour notre nation », a-t-il appelé.

Et le président de la jeunesse Tabital Pulaaku en condamnant fermement toute attaque terroriste perpétrée contre les forces armées et de Sécurité. Ensuite, il a sollicité en réaffirmant l’engagement indéfectible en faveur de la paix, de l’unité nationale et de la coopération pour contrer toute menace à la stabilité de la communauté peuhl et le reste du pays. « La paix et l’unité sont les fondations de notre nation, et nous ne devons pas les laisser ébranlées par les actes de quelques-uns. Nous aspirons à un Mali uni, où chaque citoyen peut vivre en sécurité, en paix et en harmonie avec ses compatriotes. Nous sommes prêts à travailler main dans la main avec les autorités de transition pour préserver l’unité nationale et construire un avenir meilleur pour notre pays et éviter des morts inutiles », a insisté le président de la jeunesse Tabitaal Pulaaku, en concluant que « la solidarité entre toutes les communautés maliennes et la promotion du dialogue inter ethnique pour surmonter les divisions et les conflits peut garantir la paix, la prospérité et le développement durable pour tous ».

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

