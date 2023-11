Mali : L’Armée déjoue des attaques terroristes à Niafunké et Goundam

Les détachements des Forces armées maliennes (FAMa) de Niafunké et de Goundam ont énergiquement repoussé, ce vendredi 24 novembre, plusieurs attaques complexes et perfides perpétrées par les Groupes armés terroristes (GAT), indique un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (Dirpa) sur les Réseaux sociaux.

Selon la Dirpa, après des tirs d’obus sur les deux entreprises FAMa dans les localités concernées, les assaillants ont tenté de les occuper en vain et ont été mis en déroute. Le haut commandement de l’Armée rassure les populations que les évaluations sont en cours.

Depuis la reprise mardi 14 novembre du contrôle total de la ville de Kidal par les FAMa, les GAT et leurs complices séparatistes, en débandade multiples des actions désespérées contre lesquelles nos militaires ont toujours apporté les réponses immédiates et proportionnées. Notamment avec le soutien précieux des vecteurs aériens qui sont devenus la hantise des groupes armés radicaux.

Ainsi, au cours des dernières soixante douze heures, l’aviation malienne a repéré et neutralisé plusieurs véhicules et des camions chargés de matériels de guerre appartenant aux terroristes dans les localités du Nord et du Centre du pays.

Les Forces armées continuent avec détermination leur mission régalienne de sécurisation du territoire national et de protection des personnes et des biens.

Aboubacar TRAORE

