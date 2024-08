Le directeur de l’information et des relations publiques des Armées (Dirpa) a réitéré cet engagement des autorités militaires de notre pays. Le colonel-major Souleymane Dembélé intervenait lors de la traditionnelle conférence de presse mensuelle qu’il a animée hier dans les locaux de son service

Les autorités maliennes réitèrent leur volonté inébranlable de recouvrer l’intégralité du territoire national en faisant régner l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire. En attendant, tous les efforts sont mis en œuvre pour la réduction de la violence. En effet, la situation sécuritaire durant le mois écoulé a été marquée par 12 attaques directes, au moins sept incidents d’Engins explosifs improvisés (EEI), plusieurs embuscades et des exactions perpétrées par les Groupes armés terroristes (GAT) contre la population civile dans plusieurs localités. La période de référence, a aussi été capitale pour les Forces armées maliennes (FAMa) qui ont pris et en toute responsabilité la mesure de l’attaque perpétrée par la cohorte internationale de terroristes contre notre patrouille à Tinzawatène, à 233 km au nord-est de la ville de Kidal, à la frontière algérienne.

Ces attaques contre nos soldats ont été menées par une coordination entre différents groupes terroristes de la sous-région. Ces violents combats de «survie» pour les forces du mal, qui ont subi, du 26 au 28 juillet, des mauvaises conditions météorologiques, ont fait état d’importantes pertes humaines et matérielles de partie et d’autres.

Ces informations ont été données hier, par le patron de la direction de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa), le colonel-major Souleymane Dembélé.

C’était au cours de la traditionnelle conférence de presse mensuelle qu’il anime dans les locaux de ce service. Durant cet exercice qui vise à donner la vraie information aux hommes de médias, le chef de la Dirpa a fait le point de la situation sécuritaire sur les théâtres d’opérations au cours du mois dernier, en fournissant certains détails sur les opérations effectuées. Le conférencier a également posé une analyse de la situation sécuritaire avant de faire le résumé des activités exercées au niveau du ministère en charge de la Défense et dans les états-majors généraux.

STABILIZER NOTRE PAYS- Selon lui, cette augmentation du nombre d’attaques et d’incidents EEI, par rapport au mois de juin, s’explique par la volonté des GAT à vouloir inverser la tendance pour reprendre l’ascendance sur les FAMa. À ce propos, l’officier supérieur a assuré que nos hommes resteront vigilants et ne «cèderont jamais devant aucune pression les possibles à stabiliser notre pays».

Par ailleurs, au-delà de la Région de Kidal, les violences du GAT ont touché majoritairement les populations civiles dans les Régions de Ségou, Mopti, Bandiagara, Douentza. Plus précisément avec des attaques menées dans les localités de Djiguibombo, Tilebi-Wadiè, Bankass, Sogou-Toum, Mbela, Diallassagou, Sokanda.

En réponse à des préoccupations, le conférencier a indiqué que la situation dans la Région de Kidal est toujours sous le contrôle des FAMa, que rien ne saura détourner de leur mission régalienne de défense de l’intégrité du territoire malien. «Aujourd’hui, la priorité de nos forces demeure le retour de l’autorité de l’État et des services sociaux de base sur toute l’étendue du territoire, ainsi que la réduction de la violence», at-il fait savoir.

Il a saisi l’occasion pour dénoncer la manipulation des images prises sous différents angles pour amplifier l’horreur et faire peur, complètement en porte-à-faux avec la convention sur le traitement des prisonniers de guerre, sur les réseaux sociaux. L’objectif, in fine de ces scénarios, c’est d’impacter sur le moral de la population et de la troupe, avec comme seul mais qui est la panique et la déstabilisation.

À ce propos, il a appelé à la vigilance et au patriotisme des Maliens, à rester calmes et sereins, en dépit des tentatives de déstabilisation.

Mais surtout d’être critiques face aux sources moins fiables et à se retenir de partager des informations de nature à porter atteinte à la cohésion et à l’unité nationale ainsi qu’au vivre-ensemble. L’officier supérieur a salué la bravoure et la détermination de nos soldats tombés au champ d’honneur, a présenté ses condoléances aux familles des disparus et souhaité prompte guérison aux blessés.

Aboubacar TRAORE

