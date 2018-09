Selon plusieurs sources concordantes, un convoi de l’armée est tombé sur une embuscade, ce vendredi 7 septembre, sur l’axe Boni-Hombori. Le bilan provisoire fait état d »un militaire tué et cinq autres blessés. On compte aussi deux véhicules incendiés et deux autres enlevés par les assaillants. Lesquels ont d’abord fait exploser des mines au passage des véhicules militaires avant d’ouvrir le feu sur les occupants.

L’acte n’a pas encore été revendiqué, mais il porte tout de même la signature des hommes proches du prêcheur radical, Amadou Koufa, chef de la Katiba d’Ançar Dine du Macina et membre fondateur du Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (JNIM) d’Iyad Ag Ghali. Cette brigade est très actif dans cette zone où sévit également une mosaïque de groupes djihadistes tels la Katiba Sèrma (ex-Ançar Dine Sud) et Ansarul Islam du Burkina Faso. Parfois, il arrive que ces différents groupes coordonnent ensemble leurs opérations.

