Morts des 13 soldats français au Mali : Les condoléances des autorités militaires à Barkhane

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de Division Ibrahima Dahirou Dembélé, accompagné d’une forte délégation et de l’ambassadeur de la France au Mali, Joël Meyer, se sont rendus, le mercredi 27 novembre 2019, au Camp de la Force Barkhane à Gao.

Le Mdac était venu présenter les condoléances du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et de l’ensemble du peuple malien. Dans la nuit du lundi 25 novembre 2019, 13 militaires français dont six officiers, six sous-officiers et un caporal-chef ont trouvé la mort dans la collision de deux hélicoptères de combat dans le Liptako Gourma.

Occasion pour le Mdac d’accueillir son homologue français Florence Parly, et d’exprimer la compassion de tout le Mali suite à la disparition accidentelle des soldats français. Par ailleurs, ils se sont entretenus sur des problèmes sécuritaires qui prévalent dans notre pays et dans le Sahel.

Ousmane DIAKITE

