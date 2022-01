L’Armée malienne, issue d’un peuple guerrier légendaire, a toujours su se montrer à la hauteur des tâches qui lui sont confiées, à savoir la protection des personnes et leurs biens, ainsi que la défense du territoire national. Aujourd’hui, les Forces armées du Mali (FAMa), avec le soutien des autorités de la Transition, sont en train d’engranger des résultats satisfaisants dans la lutte contre les forces obscurantistes.

Dans le Cercle de Niono, les groupes armés terroristes se sont livrés à des tueries, des braquages, des enlèvements de personnes et de bétail, des incendies de récoltes et de matériels agricoles. Ils avaient assiégé le village de Farabougou et empêché les paysans à accéder à leurs champs dans leurs localités.

Ces derniers temps, les FAMa sont en train de mener des patrouilles permanentes dans le Cercle de Niono. Toute chose qui a contribué à améliorer la situation sécuritaire dans la zone. Selon un responsable des Forces de défense et de sécurité, les attaques terroristes ont considérablement diminué ces derniers mois. Le même constat a été fait par un élu de la Commune rurale de Dogofry.

Selon lui, la foire hebdomadaire qui ne se tenait pas à cause des groupes terroistes, est aujourd’hui bien animée. Dans la Commune rurale de Marico, les attaques ont également diminué mais les villages de Faba Niatiela et Faba Coro sont toujours assiégés par des djihadistes. Dans ces villages, les populations sont à bout de souffle, car elles manquent de nourritures et de médicaments.

Dans la Commune rurale de Toridagako, la situation n’a pas évolué et les populations sont toujours sous l’emprise des djihadistes, a témoigné un habitant de la commune. Dans les Communes rurales de Sirifila Boundi, Pogo, Seribala et la Commune urbaine de Niono, les attaques terroristes ont presque cessé et les populations vaquent librement à leurs occupations.

Mahamadou SAMAKÉ Amap-Niono

