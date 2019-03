C’est visiblement un assassinat en règle auquel le Secrétaire général de la section Adema-PASJ de Tombouctou a échappé, jeudi soir, en plein cœur de la cité des 333 Saints au quartier Koïra-Tao. La terreur de M Boubacar Mahamane Maïga alias Jansky s’est produite sur le chemin du retour en famille dans une ruelle qu’il a toujours parcouru sans la moindre frayeur. C’est là qu’il s’est retrouvé dans une embuscade où le passage lui est littéralement bouchés ou presque par des individus à bord d’un véhicule 4X4. Rechignant à obtempérer à leurs signaux, il essaie de se frayer une échappatoire mais il en est aussitôt dissuadé à coups de puissants tirs de sommation. Après s’être momentanément immobilisé, il décide de poursuivre sa course en dépit des tirs croisés qui arrosaient son véhicule. Le miraculeux secrétaire général de l’Adema a pu vaillamment résister à la charge et regagner sa demeure indemne, tandis que son véhicule porte au moins une douzaine d’impacts. Quid des auteurs et instigateurs de cette tentative d’assassinat ciblé ? Pour en savoir, une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Tombouctou au lendemain de l’embuscade. En attendant, les spéculations et supputations vont bon train et beaucoup d’observateurs estiment que ses ennuis ont un rapport avec une vive altercation verbale l’ayant mis aux prises, la veille, avec des représentants de la CMA aux concertations régionales sur les réformes et le découpage administratif. Interrogé à ce sujet par nos soins, l’intéressé nous a confié qu’il préfère s’en remettre aux conclusions de l’enquête en cours.

A KEÏTA

Commentaires via Facebook :