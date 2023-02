3e session ordinaire du CESC : des recommandations fortes pour améliorer la gouvernance dans le secteur des transports

Le président du Conseil Economique Social et Culturel (CESC), Yacouba Katilé, a présidé le lundi 20 février la cérémonie de clôture de la 3e session ordinaire de la 6e mandature de l’institution. Elle portait sur le thème : « Transport et Sécurité routière au Mali, un problème de sécurité publique, de civisme et de gouvernance : défis et perspectives ».

Consacrée au thème : « Transport et Sécurité routière au Mali, un problème de sécurité publique, de civisme et de gouvernance : défis et perspectives », la 3e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil Economique Social et Culturel (CESC) à l’issue des travaux en plénière et en commission, après en avoir examiné et débattu, a adopté les recommandations et des résolutions. Celles-ci afin de favoriser la bonne gouvernance dans le secteur des transports. Elles ont été lues par le premier secrétaire du bureau du CESC, Bréhima Haïdara.

Au titre de la politique des transports, des infrastructures des transports et du désenclavement, les membres du Conseil recommandent de réaliser de manière systématique des études d’impacts ex ante et ex post pour toutes les mesures importantes prises au niveau régional ; Impliquer le secteur privé dans la prise de décision et l’élaboration des textes communautaires.

Au titre de la problématique du financement de l’entretien routier, le CESC recommande de « Proposer des programmes pluriannuels d’entretien des routes ; lutter contre la surcharge sur les routes en appliquant le R 14 de l’Uémoa relatif à l’harmonisation des normes et de procédures du contrôle du gabarit, du poids de la charge à l’essieu des poids ; Vulgariser les dispositions du Code de la route et intégrer l’apprentissage du Code dans les programmes scolaires à partir du primaire ; Appliquer correctement les dispositions du Code », etc.

Bien d’autres recommandations ont été formulées notamment la problématique de la mobilité urbaine et celle du désenclavement intérieur par voie aérienne. La qualité des recommandations assorties des quinze jours de conclave est révélatrice de l’excellent travail qui a été abattu, s’est réjoui le président du CESC, Yacouba Katilé. Il n’a pas manqué d’afficher son satisfecit pour les résultats probants obtenus, en la faveur de la mise en œuvre desquels, la route, les rails, le fleuve et le ciel ne tueront plus ou peu.

La 3e session ordinaire a enregistré la participation de l’Académie des Sciences du Mali. La présence de ces universitaires est le fruit d’un partenariat dynamique. Il s’inscrit d’ailleurs, en droite dans la vision du président Katilé qui consiste à faire du Conseil Social et Culturel, un véritable laboratoire d’analyses avisées, de prospectives voire un outil efficace de propositions et d’orientations de la puissance publique. A noter que la 3e session a débuté le 06 et a pris fin ce lundi 20 février.

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de la Refondation, chargé des relations avec les Institutions, Ibrahim Ikassa Maïga.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :