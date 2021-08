CESC : Le Président Assimi Goïta reçoit le nouveau bureau

Le nouveau bureau du Conseil Economique, Social et Culturel conduit par son Président M.Yacouba KATILE a été reçu en audience , ce jeudi 12 août, par le Président de la Transition ,SE M.Assimi Goïta, au Palais de Koulouba .

Mis en place à la faveur de la session inaugurale de la 6ème mandature du Conseil Economique ,Social et Culturel , tenue du 26 au 30 juillet dernier ,le nouveau bureau de l’institution a été reçu ce jeudi par le Président de la Transition ,Chef de l’Etat, Son Excellence Assimi GOÏTA . A menu de la rencontre : la présentation officielle des membres bureau .

Dans son intervention, M. Yacouba Katilé a tenu à expliquer au Président de la transition l’objet de la rencontre qui n’est d’autre que la présentation du bureau de la 8ème institution du Mali. « Il s’agit de vous présenter les membres du Bureau du Conseil Economique, Social et Culturel, notre désir est aussi de recevoir de vous, des conseils, des orientations qui seront une boussole pour nous », a indiqué le Président de l’organe consultatif.

Le patron du Conseil a mis à profit l’occasion pour égrainer, de façon succincte, le chapelet de difficultés qui minent selon lui, le bon fonctionnement de l’institution. Parmi lesquelles on peut retenir les insuffisances au niveau des dispositions constitutionnelles, législatives et règlementaires qui ne répondent plus, dira-t-il, aux réalités actuelles, ainsi que les difficultés relatives à la remise du Recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile aux plus hautes autorités du pays, conformément aux dispositions de l’article 107 de la constitution. M. Katilé a aussi informé le Président Goïta que la nouvelle mandature du CESC est placée sous le signe du renouveau de l’organe consultatif . Et ce, en le rendant toutes ses lettres de noblesse dans le cadre ses missions constitutionnelles. Le président du Conseil n’a pas manqué d’exprimer toute sa gratitude au Président de la transition pour son constant accompagnement à l’égard de la 8 ème institution. Il a rassuré celui-ci du soutien indéfectible du CESC pour la réussite de la transition.

En retour, le Président de la Transition, Chef de l’Etat a félicité le nouveau Président du Conseil ainsi que l’ensemble des membres du bureau. Il a invité ses visiteurs du jour, à l’accompagner dans le processus de l’apaisement du climat social. Selon lui, les tensions sociales ont une forte répercussion sur notre pays. Le Président Goïta a enfin, réitéré son accompagnement au nouveau bureau.

Baba Bourahima CISSE

Conseiller en communication CESC

