CESC : Yacouba KATILE reçoit le Président du HCI et l’Ambassadeur du Sénégal au Mali

Le Président du Conseil Economique, Social et Culturel a successivement reçu en audience, le mercredi 15 septembre dernier, au siège l’institution, sis à Koulouba, l’Ambassadeur du Sénégal au Mali et une forte délégation du Haut Conseil Islamique, conduite par son Président, Ousmane Madani Cherif HAÏDARA .

C’est son Excellence M. Biram M’Bagnick DIAGNE , Ambassadeur de la République du Sénégal au Mali ,qui a été la première personnalité reçue en audience par le Président du CESC, le mercredi dernier. Avec lui, il a été question du renforcement des relations bilatérales entre le Mali et le Sénégal. « Sur le plan économique, le Mali est notre premier client, le plus important. Au-delà des relations de voisinage nous avons des relations familiales » a rappelé SE DIAGNE . Et ce, avant d’assurer M. Yacouba KATILE, qu’il s’évertuera à raffermir les liens de partenariat entre le CESC du Mali et celui du Sénégal.

Le Président du Haut Conseil Islamique et sa délégation étaient venus remettre officiellement au patron du CESC, la synthèse du rapport de l’Atelier national d’échanges sur la situation sociopolitique et religieuse du Mali, tenu le 31 juillet dernier. Ainsi, M. HAÏDARA a sollicité l’accompagnement précieux de la 8ème institution pour la prise en compte diligente des recommandations qui y sont consignées. Il s’agit entre autres les difficultés d’application de la loi sur le mariage religieux, l’inexistence de statut des leaders religieux et manque d’agence nationale pour la gestion des écoles coraniques.

Aux deux délégations, le Président du CESC, a exprimé toute sa gratitude pour l’intérêt accordé à son Institution. Il n’a pas manqué de rassurer ses visiteurs du jour de son accompagnement.

Baba Bourahima CISSE

Conseiller en communication du CESC

