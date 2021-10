Conseil d’Administration de l’AICESIS : Le CESC du Mali reconduit

Le Conseil Économique, Social et Culturel du Mali a été reconduit pour la deuxième fois consécutive au Conseil d’administration de l’Association Internationale des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions similaires (AICESIS). C’était à la faveur de l’Assemblée générale de la grande faîtière des Conseils Economiques et Sociaux, tenue le 27 octobre dernier, à Abidjan, la capitale ivoirienne.

La présentation des rapports d’activités et financiers de la mandature écoulée (2019-2021) , la désignation d’un nouveau Président ,l’élection d’un nouveau Secrétaire général et la Composition du nouveau Conseil d’Administration ont constitué en substance , les points principaux inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’AICESIS qui s’est tenue à Abidjan sous la présidence du Docteur Eugène AKA OUELE, Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel de la Côte d’Ivoire et Président sortant de ladite faitière.

A l’issue des travaux, notre pays a été reconduit au Conseil d’administration de l’ACESIS au compte de la zone l’Afrique avec le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Maroc (au titre de l’Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institution similaires d’Afrique), le Benin et le Gabon.

La présidence en exercice de l’AICESIS, est désormais assurée par la Chambre Civique de Russie, à travers sa Présidente M. LYDIA MIKAEEVA pour un mandat de 2 ans, au nom du principe de rotation régionale. Et c’est désormais M.Apostolos XIRAFIS de la Grèce qui assurera les fonctions de Secrétaire général.

Les deux personnalités ont entretenu l’assemblée sur leur vision, consignée dans feuille de route qui sera validée au prochain Conseil d’Administration prévu à Moscou (Russie), le 15 décembre 2021.

Le Président du Conseil Economique, Social et Culturel, M.Yacouba KATILE s’est réjoui de la tenue de l’Assemblée générale d’Abidjan qui rentre selon lui, dans le cadre du respect des textes statutaires de l’AICESIS. M.KATILE a ensuite félicité le bureau sortant pour le travail accompli. Il a en outre, remercié ses homologues pour la confiance renouvelée en notre pays pour un second mandat consécutif au sein du Conseil d’Administration de la plus grande faîtière des CES –IS.

Il faut rappeler que l’AICESIS regroupe les Conseils Économiques et Sociaux de 4 continents (L’Afrique, l’Europe, l’Amérique et l’Asie).

Baba Bourahima CISSE

Conseiller en Communication CESC

