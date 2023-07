Consacrée au renouvellement partiel de son bureau, la 3e session extraordinaire de la 6e mandature du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESC) s’est ouverte le lundi 24 juillet au siège de l’institution. Occasion pour son président, Yacouba Katilé, de mettre l’accent sur les acquis de la transition rectifiée.

La 3e session extraordinaire de la 6e mandature du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC) s’ouvre à une période extrêmement importante pour la vie de la Nation malienne. Il s’agit, selon son président Yacouba Katilé, du processus de départ de la Minusma « formulé par le gouvernement, accueilli avec enthousiasme par le peuple et acté par le conseil de sécurité des Nations Unies le 30 juin, suivant la résolution 2023 ».

Le CESEC dans ses activités, à l’instar du peuple a salué cette courageuse décision du président de la transition, le Colonel Assimi Goïta, et l’ensemble du peuple malien. Elle est, selon le président Katilé, la réaffirmation de la vision globale de la rectification de la transition avec les trois principes cardinaux de sa coopération à savoir : « Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérées par le Mali et la défense des intérêts vitaux du Peuple malien ».

A en croire, le président du CESEC, les victoires de la rectification de la transition sont dans notre histoire contemporaine des strates indélébiles de construction des piliers du Mali Kura : charte des partis politiques, code électoral, référendum constitutionnel et son adoption aux allures de plébiscite, prélude à une 4e République, relance du chemin de fer, de l’UMPP, la reprise de la COMATEX doublée de l’assainissement du cadre des Affaires (…). « Quand on ajoute à ces strates victorieuses le sentiment de sécurité grandissante sur tout le territoire, on ne peut que s’extasier de la rectification malgré son jeune âge », s’est réjoui Yacouba Katilé.

Concernant le renouvellement partiel du bureau, le président Katilé a indiqué que le CESEC s’attend à du sang neuf, à des initiatives novatrices pour une participation remarquable à toutes les victoires, aux efforts de la rectification de la transition. A l’insu d’un scrutin à bulletin secret Mamadou Djiré et Abdoulaye Kantao sont élus respectivement 1er secrétaire et 2e secrétaire du CESEC. Ils ont battu respectivement Bréhima Amadou Haïdara et Abdoulaye Diabaté.

A noter que le bureau du CESEC est partiellement renouvelé chaque année. Ce renouvellement ne touche toutefois pas au président de l’institution qui reste en place jusqu’à la fin de son mandat.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

