Rencontre CESC-HCC : Au menu : le renforcement des liens de collaboration

Dans le cadre de ses visites de prise de contact avec les Institutions de la République, le nouveau bureau du Conseil Economique, Social et Culturel, conduit par son Président, M. Yacouba KATILE, a été reçu en audience par le Président du Haut Conseil des Collectivités, M . Mamadou Satigui Diakite, ce mercredi 1er septembre . Après la présentation des membres du bureau de la 6ème mandature du CESC, les deux personnalités ont fait un tour d’horizon des questions d’intérêt national.

Après le Président de la Transition, le Conseil National de la Transition, la Primature, le nouveau bureau du Conseil Economique, Social et Culturel ,mis en place à la faveur de sa session inaugurale , tenue les 26 et 30 juillet dernier , a été reçu ce mercredi 1er septembre par le Haut Conseil des Collectivités , à travers son Président , Monsieur Mamadou Satigui Diakite et l’ensemble des membres de son bureau. Les questions brulantes de l’heure et la nécessité de renforcement des liens de collaborations entre les deux organes consultatifs ont été au centre de ladite rencontre.

Dans ses propos introductifs, le Président du CESC, M. Yacouba Katilé a tenu à rappeler quelques missions assignées à son institution par le constituant. « Aux termes de l’article 106 de la constitution, le Conseil Economique, Social et Culturel a compétence sur tous les aspects du développement économique, social et culturel. Il participe à toute commission d’intérêt national à caractère économique, social et culturel. Le Conseil Economique, Social et Culturel collecte, rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à l’attention du Président de la République, du Gouvernement et de l’Assemblée Nationale, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions. (Article 107). Il est obligatoirement consulté sur tout projet de loi de Finances, tout projet de plan ou de programme économique, social et culturel ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social et culturel, selon les dispositions de l’article 108 » a-t-il rappelé.

M . Katilé a ensuite, insisté sur l’impérieuse nécessité de mettre en place un cadre dynamique d’échanges inter-institutionnels .Et ce, afin d’harmoniser, selon lui, les différentes réflexions et orientations des deux institutions sur les grandes questions d’intérêt national.

En retour, le Président du HCC a félicité le nouveau Président du CESC pour la confiance portée sur lui, afin de conduire le bureau de la 8ème Institution. Il s’est dit disposé à contribuer à la redynamisation du cadre de concertation entre les différentes Institutions de la Républiques. En somme, les deux parties ont dégagé une convergence de vue sur l’ensemble des sujets abordés

Baba Bourahima CISSE Service COM-CESC

