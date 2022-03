L’Ambassade de l’Inde au Mali, avec à sa tête, son excellence Anjani Kumar, a respecté au Mali, sa traditionnelle fête de Holi ou fête des couleurs en Inde. La communauté indienne du Mali et ses amis maliens ont massivement effectué le déplacement à l’Ambassade de l’Inde au Mali, le 19 mars 2022, pour participer à l’un des évènements phares de l’Inde dans l’année.

Selon son excellence Anjani Kumar, le Holi ou fête des couleurs est une grande fête en Inde. Parce que, justifie-t-il, c’est une fête qui marque également le début de l’année. « Aujourd’hui, c’est le premier mois de l’année en question, même s’il y en a plusieurs. Ça signifie aussi la fin de la saison froide et le début du printemps. La fête des couleurs coïncide généralement à un événement très important qu’est les récoltes, surtout la période des récoltes au niveau de l’hémisphère de l’Inde. Ce qui se fait généralement fin février, au mois de mars ou bien début avril. La fête des couleurs symbolise aussi la renaissance. C’est aussi une occasion pour les êtres humains que nous sommes, de rendre hommage à la nature. Ce qui fait que ça représente la victoire du bien sur le mal. C’est pour cela que c’est très important. Elle donne l’occasion aux êtres humains de se parler. Parce que, c’est surtout lors de la fête des couleurs que les amis se rendent visite, les voisins se rendent visite. Même s’il y avait des différends bien avant la fête des couleurs, l’occasion s’offre aux gens de se donner des couleurs, de se mettre des couleurs, comme pour dire, reprenons notre vie, reprenons à nouveau cette relation qui existe entre nous pour que nous puissions aller de l’avant. D’où le sens positif de cette fête», a déclaré avec joie son excellence Anjani Kumar. L’autre signification de Holi ou fête des couleurs, ajoute son excellence Anjani, est que ça ramène tout le monde au même niveau dans la société. « Il n’y a pas de classe. Quel que soit votre rang social, vous êtes traité de la même façon que les autres ce jour-là. C’est ce qu’on constate ici, tout le monde traité au même pied d’égalité pendant cette fête», a fait remarquer le premier responsable de l’Ambassade de l’Inde au Mali.

Poursuivant son allocution, Anjani Kumar s’est fortement réjoui de la mobilisation de la communauté indienne du Mali et des Maliens aux côtés du personnel de l’Ambassade, pour fêter, célébrer la fête des couleurs 2022. «Chaque fois que l’Ambassade organise un évènement, on essaye de réunir tout le monde. Je suis content pour ça de même que mon équipe. Les frères maliens sont venus massivement de même que les indiens. Et c’est l’objectif recherché pour nous. A chaque fête, l’Ambassade fait tout pour réunir tout le monde », a fait savoir Anjani Kumar. Selon lui, cette fête des couleurs offre d’autres occasions. «C’est aussi un moyen d’échange culturel. En tant qu’Indiens, quand nous partons dans une fête malienne, nous apprenons beaucoup de choses. Donc quand les Maliens participent aussi à nos fêtes, ils apprennent également quelque chose. C’est un moyen de renforcer les échanges culturels, les échanges au niveau des peuples », a indiqué Anjani Kumar.

Anjani Kumar a profité de l’occasion pour lancer un appel vibrant à la paix, la cohésion, l’unité au Mali et entre Maliens et Indiens. « Ce que je peux dire, l’Inde et le Mali partagent de très bonnes relations. La masse présente ici ce soir est l’une des preuves de cette excellente relation entre nos deux pays et nos deux peuples. Comme j’ai eu à le dire par le passé, l’Inde soutient le Mali, surtout en cette période actuelle. Au nom de l’Inde, je prie pour la paix, la prospérité, l’unité, la cohésion à tous les frères et sœurs indiens », a conclu son excellence Anjani Kumar.

A l’origine, Holi est une fête Hindu. Mais quand vous partez en Inde, dit Anjani, vous allez voir tout le monde fêter cette fête tout comme les autres fêtes religieuses. Holi comme toutes les autres fêtes en Inde, est considéré comme la fête d’unité, la diversité confessionnelle et culturelle en Inde, la victoire du bien sur le mal.

Hadama B. Fofana

Commentaires via Facebook :