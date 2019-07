Cette plateforme aux meilleurs standards internationaux est un formidable levier pour la compétitivité de l’économie marocaine

Désormais, à quelques encablures de l’Europe, se dresse un territoire fier de sa dynamique de développement économique et sociale, attractif et à même d’assumer pleinement son rôle d’acteur dans l’économie mondiale, selon le président du Conseil de surveillance de l’Agence spéciale Tanger-Méditerranéen, Fouad Brini. Il s’agit de cet ambitieux projet dénommé “Tanger Med” dont la troisième phase vient d’être lancée, le 28 juin dernier, par le Prince Héritier, Moulay El Hassan. Il s’agit, bien sûr, de Tanger Med 2, qui permettra désormais de tripler les capacités du Complexe portuaire en passant de 3 millions à 9 millions de conteneurs par an.

Le président du Conseil de surveillance de l’Agence spéciale Tanger Méditerranéen, Fouad Brini, a profité de la cérémonie de lancement des opérations portuaires de Tanger Med II, le 28 juin dernier, pour rendre un hommage mérité à Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cela en rappelant une partie de son discours lors du lancement de cet ambitieux projet, le 17 février 2003 : “Il s’agit du nouveau port Tanger Méditerranéen que nous considérons comme le noyau d’un grand complexe portuaire, logistique, industriel, commercial et touristique”.

Selon Fouad Brini, le Complexe Tanger Med est aujourd’hui la concrétisation d’une ambition royale, volontariste et visionnaire. “Le site d’implantation voulu par Sa Majesté le Roi pour ce projet, à la croisée des routes maritimes, s’est révélé juste et pertinent. Il dote le Royaume d’une infrastructure de rang mondial sur le détroit de Gibraltar et en fait un acteur portuaire et industriel de premier plan en Afrique et en Méditerranée. La décision clairvoyante de Sa Majesté le Roi d’avoir ordonné le lancement des études puis des travaux du port Tanger Med 2, dès la fin de la précédente décennie, au moment où les économies les plus développées étaient en crise et en proie au doute, a permis à Tanger Med de tripler ses capacités, en passant de 3 millions à 9 millions de conteneurs par an” dira-t-il avec beaucoup de fierté.

Cette plateforme aux meilleurs standards internationaux, précisera-t-il, est aujourd’hui un formidable levier pour la compétitivité de l’économie marocaine. Et puisque ce complexe portuaire est aujourd’hui un véritable motif de fierté pour tous les fils du Royaume. Pour la petite histoire, Tanger Med est la première capacité portuaire en Méditerranée.

“Douze années se sont écoulées depuis le démarrage effectif du projet et le modèle de gouvernance innovant de l’Agence spéciale Tanger Med est cité régulièrement parmi les meilleures pratiques mondiales en tant que projet structurant et intégré, particulièrement en termes de partenariat public-privé et de synergie industrialo-portuaire” a-t-il rappelé. Selon lui, plus de 88 milliards de dirhams ont été investis dont 53 milliards de dirhams par les opérateurs privés.

En tout cas, Tanger Med a contribué à installer le Royaume du Maroc sur la scène maritime internationale en le connectant à 77 pays et 186 ports. Ce qui a permis au Maroc, selon Fouad Brini, de passer de la 83ème place à la 17ème dans le classement de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (Cnuced).

“A ce jour, les zones d’activités de Tanger Med ont vu l’installation de plus de 912 entreprises dans les domaines industriel, logistique et de service et ont permis la création de plus de 75 000 emplois directs. Cette dynamique du Nord du Royaume, véritable territoire d’opportunités, connaitra une nouvelle accélération, grâce au nouveau projet ambitieux de la Cité Mohammed 6 Tanger Tech dont le développement se fera en parfaite synergie avec les projets portuaires et logistiques de Tanger Med. La poursuite de la dynamique de développement, voulue par Sa Majesté le Roi pour la région Nord, conforte sa position comme deuxième pôle économique du Royaume”. Parole de Fouad Brini.

Il a saisi cette opportunité, au nom de la famille Tanger Med, d’exprimer toute sa reconnaissance à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, d’avoir veillé à transformer un rêve, une vision en réalité, une réalité garante de la compétitivité durable et des réussites à venir.

El Hadj A.B. HAIDARA, Envoyé spécial à Tanger, au Maroc

