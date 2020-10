Deuxième jour de suite à plus de 18.000 nouveaux cas de Covid-19 en France, du jamais vu

En France, 18.129 personnes de plus ont été testées positives au Covid-19 en 24 heures pour la deuxième journée consécutive, a annoncé jeudi 8 octobre l’agence Santé publique France.

Le bilan passe ainsi à 671.638 cas confirmés depuis le début de l’épidémie.

La veille, l’agence avait fait état de 18.746 nouveaux cas de coronavirus, un triste record absolu. Ce chiffre avait été recensé après un considérable repli du nombre de contaminations le 5 octobre, avec un peu plus de 5.000 nouveaux cas de Covid-19, contre près de 17.000 4 octobre et 12.500 3 octobre. À partir du 6 octobre, tous les bars de Paris et de sa petite couronne doivent fermer et les restaurants appliquer un «protocole sanitaire» renforcé.

Selon l’agence, 76 décès supplémentaires ont été enregistrés en 24 heures. Cela porte le bilan total à 32.521 morts.

À l’heure actuelle, 7.624 personnes positives au Covid-19 sont hospitalisées, soit 88 de plus que la veille, 1.427 de ces patients sont en soins intensifs (+11 en 24 heures).

