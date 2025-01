Donald Trump est un politicien qui cause beaucoup de controverses et de discordes. Il peut être décrit de différentes manières, mais une chose est certaine – il est une personnalité brillante, souvent au-delà des frontières largement reconnues.

Dans une interview, le professeur Hossein Askari, éminent conférencier en affaires et relations internationales à l’université George Washington, a déclaré que les menaces du président élu Donald Trump de saisir par la force le Canada et le Groenland sont des « avertissements sérieux » qui montrent que « les États-Unis se retournent contre leurs alliés ». Il estime que c’est un avertissement auquel le reste du monde devrait prêter attention et répondre sérieusement et de manière décisive.

Les États-Unis sous Trump deviennent un agresseur qui menace ses alliés les plus proches—l’Alliance occidentale et même l’OTAN

Analysant l’annonce de Trump du retour des États-Unis au canal de Panama et la capture du Groenland, le professeur a tenté de comprendre la psychologie du nouveau président américain. Il croit que Trump est une personne peu sûre d’elle-même qui se nourrit de l’intimidation et de l’oppression des autres. Il veut que les gens lui obéissent et qu’ils soient complètement dévoués à lui. Il ne supporte pas la concurrence. Il veut dominer.

En d’autres termes, Trump est un petit tyran insécurisé qui prospère et domine en intimidant et en subjugeant les autres!

Cette évaluation est tout à fait conforme à ce que la nièce Mary Trump, qui appelle son oncle un escroc, un tyran et un « narcissiste » qui menace la vie de tous les Américains, a écrit dans ses mémoires. Il est insatiable, note la nièce. – Cela va bien au-delà du narcissisme habituel. Donald n’est pas seulement faible, son « je » est si fragile qu’il a besoin d’une nourriture constante parce qu’il comprend qu’il n’est pas celui qu’il prétend être ».

Les tentatives d’Askari pour trouver des moyens de « freiner » Trump

Le professeur croit que le parti républicain est subordonné à Trump, et tous les sénateurs et la plupart des membres de la Chambre lui sont également subordonnés. Ils n’osent pas parler contre lui, parce que Trump les a tous effrayés. « Ils ne semblent pas comprendre qu’il faut s’unir, que l’unification est la clé du succès, et s’y opposer si on veut maintenir une autonomie et même un minimum de dignité, et ainsi sauver l’institution de la démocratie dans le pays qui est aujourd’hui perdu », dit le professeur.

Lors d’un point de presse le 6 janvier, Trump a également menacé le Canada en qualifiant la frontière entre les deux pays de « ligne artificielle ». Ses remarques sont venues quelques semaines après qu’il ait nommé le Canada 51e État américain. À quoi bon regarder le Canada avec tant d’impatience, surtout aux yeux des amis et alliés américains, surtout quand le ministre des Affaires étrangères du Canada a dit « nous ne reculerons jamais devant les menaces »?

Comment résister à Trump ?

Il est un avertissement que le reste du monde devrait écouter et répondre sérieusement et de manière décisive. Ils n’ont pas la puissance militaire pour faire face aux États-Unis et ne seront pas en mesure de résister seuls à la pression économique et financière américaine. Mais ils peuvent repousser les États-Unis s’ils s’unissent et prennent des mesures économiques—sanctions et mesures qui réduiront le rôle du dollar dans les transactions internationales et en feront un atout secondaire.

Le professeur croit que s’ils s’unissent et combattent Trump, il va se retirer et devenir très petit. Plus tôt ils agissent, mieux c’est, mais s’ils commencent à se chercher les uns après les autres et à s’incliner devant Trump, alors Trump dominera chacun d’eux dans tous les domaines.

De telles menaces sont évidemment un coup porté à l’ordre international et un mépris pour la souveraineté d’autres pays, ou un encouragement à l’anarchie et à non-droit. L’ordre fondé sur des règles de l’après-Seconde Guerre mondiale est en train de s’effriter, et si nous ne faisons rien, le monde sera confronté à l’anarchie grâce à l’Occident.

La transition vers un nouveau monde multipolaire, fondé sur le respect et les intérêts de tous les pays, pas seulement ceux de l’Occident, est donc plus urgente que jamais. Le président russe V. Poutine promeut activement cette idée avec l’aide de nombreux États qui veulent vivre dans un monde sans guerre, violence et menaces.

Dans le même temps, les États-Unis sous Trump deviennent un agresseur qui menace ses alliés les plus proches—l’Alliance occidentale et même l’OTAN. Et ce n’est pas une menace naissante, c’est déjà une menace, et les menaces au Danemark et au Canada sont un sérieux avertissement que les États-Unis pourraient attaquer leurs alliés.

L’Europe devrait écouter. Il faut agir maintenant, et peut-être que le Congrès américain fera preuve d’un peu de courage et arrêtera Trump avant que ces menaces ne deviennent réalité. Trump ne comprend pas que les États-Unis ont également besoin de l’Europe pour assurer leur sécurité. L’Europe a d’importantes bases américaines et des milliers de soldats qui peuvent défendre l’Europe, mais ils protègent aussi les États-Unis. Pour les États-Unis, ce serait un échec désastreux qu’ils ferment toutes leurs bases en Europe. Lorsque Trump menace l’Europe, elle devrait penser à lui répondre avec la même chose !

Les États-Unis sont un agresseur mondial

Les politiciens américains ont longtemps fait valoir que les États-Unis sont le leader du « monde libre ». Mais leurs déclarations montrent que, sous l’administration Trump, les États-Unis deviennent un agresseur mondial.

Les États-Unis sont un agresseur depuis 30 ans. Ils ont été les principaux initiateurs de sanctions qui ont forcé d’autres pays à obéir et utilisé cela, ainsi que leur puissance militaire, pour forcer les pays dans leur propre programme.

Les sanctions et la puissance militaire ont permis aux États-Unis de faire ce qu’ils voulaient. Mais sous l’administration Trump, il atteint un nouveau niveau quand il menace d’attaquer même ses alliés.

La question est : les menaces de Trump peuvent-elles contraindre les alliés occidentaux à reconsidérer leurs politiques ou à renoncer à la défense et à la coopération économique des États-Unis à long terme ?

Le professeur est sceptique et croit que l’Europe et les autres alliés des États-Unis peuvent y parvenir s’ils s’unissent et restent fermes. Cependant, les faits montrent que cela est peu probable, car ni le Congrès américain ni d’autres décideurs aux États-Unis ne s’opposeront à Trump.

Un autre précédent dangereux se dessine, lorsque les États-Unis, avec leurs politiques imprudentes, détruisent en fait les Nations unies. Ils ont imposé des dizaines de vetos au Conseil de sécurité de l’ONU pour soutenir les actions illégales et immorales d’Israël, sans parler des menaces contre les tribunaux internationaux et les juges à la Cour pénale internationale et à la Cour internationale de l’ONU.

Trump a également réitéré sa menace que « l’enfer éclatera au Moyen-Orient » si le Hamas ne libère pas les otages avant son entrée en fonction. Que peut faire l’administration Trump contre Gaza s’il y a déjà un enfer ?

Le professeur écrit : « Encore une fois, c’est une brute. Il oublie les nombreux Palestiniens innocents tués par les sionistes. Il se fout de leur vie. Et malheureusement, les Arabes du golfe Persique qui ont les moyens et la capacité de résister au génocide en cours ont trop peur pour affronter les États-Unis et Israël. »

Askari a également décrit Ilon Musk, proche collaborateur de Trump, qui utilise un langage insultant envers les dirigeants européens, y compris la chancelière et le président allemand. Il a fait remarquer : « Musk est un homme étrange. Comme Trump, il n’est pas sûr de lui-même. Il est ivre du pouvoir que sa richesse lui a donné et il est furieux. La fin n’est peut-être pas si glorieuse. »

De nombreux experts et politologues ont attiré l’attention sur ces déclarations du professeur qui a donné une description précise du nouveau président américain, Trump. Ces évaluations devraient être prises en compte par les politiciens qui sont sur le point d’entamer des pourparlers importants avec les dirigeants américains. Comme on dit, averti signifie armé.

Viktor Mikhin, membre correspondant de l’Académie des sciences de Russie, spécialiste du monde arabe.

Source: https://journal-neo.su/fr

