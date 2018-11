L’ancien président de la République a lâché cette petite phrase à l’une de ses admiratrices en pleine séance de dédicaces, ce week-end, à Brive (Corrèze). Face à la caméra de l’émission « Quotidien », qui en a fait ses choux gras ce mardi 13 novembre.

La scène s’est déroulée à la Foire du livre de Brive, en Corrèze, ce week-end, où François Hollande était en dédicace de son livre Les leçons du pouvoir. Interpellé par l’un de ses admiratrices entre deux signatures, l’ancien président de la République s’est laissé aller à une petite confidence lourde de sens.

« On vous regrette beaucoup », lui lance d’abord cette femme vêtue d’un gilet jaune. « Moi aussi, je vous regrette vous savez… » répond François Hollande. « J’aimerais bien d’ailleurs que vous reveniez », renchérit son interlocutrice. Puis quelques instants plus tard, après photographie et embrassades, elle lui demande : « Vous êtes retiré de la vie politique intégralement ? » « Non », répond l’ex-chef de l’État. « Vous allez revenir ? » insiste alors la dame. « Je vais revenir », assure François Hollande, après avoir lancé un petit coup d’œil en direction d’une caméra qui enregistre la scène.

Cette caméra, c’est celle de l’émission « Quotidien », présentée par Yann Barthès, sur TMC. Le talk-show en a fait ses choux gras en diffusant la séquence ce mardi soir.

Depuis plusieurs mois, au gré de ses interviews et autres sorties médiatiques, l’ancien maire de Tulle entretient le mystère autour d’un retour. « On peut y penser, mais mieux vaut ne pas le dire », avait-il malicieusement déclaré à la chaîne suisse RTS début octobre.

Pour autant, comme le rappelle BFM TV, la popularité politique de l’ex-locataire de l’Élysée reste toute relative : 83 % des Français interrogés récemment par l’institut de sondage Ifop pour Le Figaro ne souhaitent pas le voir revenir en 2022.

