La presse argentine s’est faite l’écho de la visite de travail effectuée par la délégation du Mouvement des Sahraouis pour la Paix (MSP) en Argentine et au Paraguay du 14 au 22 mai 2024, soulignant les discours pacifistes du premier secrétaire du MSP plaidant en faveur d’un dialogue constructif pour aboutir à une solution au conflit du Sahara marocain et mettre fin aux souffrances qu’endure la population sahraouie dans les camps de Tindouf.

Dans le cadre des activités tenues par la délégation du MSP en Argentine, le premier secrétaire dudit mouvement, Haj Ahmed Barikallah et le responsable des relations internationales du Mouvement des Sahraouis pour la Paix (MSP) ont été, le samedi 18 mai 2024, les invitées de l’émission radio argentine « Picaditas del Sábado », présentée par Maria Esther Álvarez.

Durant cette rencontre, Haj Ahmed a eu l’opportunité de présenter le mouvement des Sahraouis pour la Paix comme étant une opposition pacifique au Polisario qui appelle les parties au conflit à tenir un dialogue politique constructif pour mettre fin à la souffrance de la population sahraouie de Tindouf.

Il a également présenté la situation humanitaire dans camps et souligné que la voie pacifique et la négociation avec le Maroc et la seule voie à emprunter pour trouver une solution au conflit et no. Pas la guerre.

Certificat de reconnaissance accordé à Haj Ahmed par l’Institut des Hautes Études Stratégiques relevant du Conseil de La Défense Nationale pour sa présence et sa participation à la conférence.

