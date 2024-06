Un vent de panique souffle sur les démocrates américains depuis le rendez-vous manqué de Joe Biden face à Donald Trump, jeudi 27 juin au soir. À l’exception de la Première dame, qui a félicité son mari pour avoir « fait un excellent travail » (« Tu as répondu à toutes les questions, tu connaissais tous les faits »), tout le monde, à commencer par les plus gros donateurs du parti, appelle le président à se retirer de la course à sa réélection.

Même le « New York Times », journal pourtant plutôt favorable aux démocrates, a demandé à Joe Biden d’y renoncer « pour servir son pays ». Dans un éditorial de la libérale Grey Lady, le principal journal des États-Unis assure que l’homme de 81 ans a été un « président admirable » mais que sa candidature est un « pari imprudent ».

« Il n’y a aucune raison pour que le parti mette en danger la stabilité et la sécurité du pays en obligeant les électeurs à choisir entre les déficiences de Donald Trump et celles de Joe Biden », écrit le quotidien américain. « C’est un pari trop gros que d’espérer simplement que les Américains négligeront l’âge et l’infirmité de monsieur Biden qu’ils voient de leurs propres yeux. »

Obama réaffirme son soutien à Biden

Un discours piquant, mais qui reflète la pensée de tout un camp politique – sans parler des Républicains, qui, eux, se frottent les mains. Mais si nombre de partisans appellent Michelle Obama à prendre la place de Joe Biden dans cette course à la présidentielle, son mari reste fidèle à son…

