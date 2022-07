La guerre en Ukraine progresse clairement en faveur de la Russie. C’est pourquoi je suis consterné par les descriptions incompétentes que font les médias « occidentaux » des opérations en cours dans cette guerre.

Considérez cette carte du 21 juin du chaudron de Lyssytchansk tel qu’il était. La ligne de front s’étendait sur plus de 125 kilomètres (78 miles).

La ligne de front a été réduite à 25 kilomètres de long. Dimanche, le ministère russe de la Défense a annoncé que ses troupes avaient « libéré » 184 kilomètres carrés au cours des dernières 24 heures.

Lorsque j’étais dans l’armée, mon bataillon de chars était censé opérer sur une ligne de front d’une largeur de cinq kilomètres. Il s’agit bien sûr d’une règle empirique qui dépend du terrain et d’autres circonstances. Mais nous pouvons nous attendre à ce qu’un groupe tactique de bataillon (GTB) russe ait des capacités similaires de couverture de la ligne de front.

Le 21 juin, la Russie avait besoin de quelque 25 GTB pour couvrir la ligne de front. Elle n’a plus besoin que de 5 GTB pour couvrir la ligne actuelle. Il y avait et il y a maintenant bien sûr des troupes de réserve supplémentaires et certains GTB font l’objet d’une rotation au fur et à mesure que les troupes reposées arrivent, comme le président russe leur a ordonné de le faire :

« Shoigu a dit à Poutine que « l’opération » était terminée dimanche après que les troupes russes aient envahi la ville de Lyssytchansk, le dernier bastion des forces ukrainiennes à Lougansk. …

Poutine, à son tour, a déclaré que les unités militaires « qui ont pris part aux hostilités actives et obtenu un succès, une victoire » à Lougansk « devraient se reposer, augmenter leurs capacités de combat. »

Dans une semaine ou deux, ces GTB qui se reposent maintenant et se réapprovisionnent seront de retour. Ils créeront un nouveau chaudron autour de Siversk et peut-être de Bakhmut, décimeront les forces ukrainiennes qui s’y trouvent pour ensuite capturer toute la zone.

Malgré cet évident chemin vers le progrès pour le côté russe, Associated Press titre :

« Le coût élevé des avancées russes en Ukraine pourrait limiter les futures progressions »

Les seules preuves supposées d’un coût élevé des opérations pour les russes sont les affirmations d’un « analyste militaire ukrainien » qui prétend que certaines unités russes ont perdu la moitié de leurs soldats. Je n’ai rien vu qui puisse étayer une telle affirmation.

L’auteur de l’article d’AP ajoute ensuite ceci :

« Les effectifs limités ont contraint les commandants russes à éviter les tentatives ambitieuses d’encerclement de vastes zones dans le Donbass, optant pour des manœuvres plus modestes et s’appuyant sur des barrages d’artillerie lourde pour contraindre lentement les Ukrainiens à battre en retraite. »

Regardez les cartes ci-dessus. Que vient de faire la Russie ? Elle a fait une tentative ambitieuse d’encercler une grande partie du Donbass et a réussi cet effort en quelques jours seulement. L’armée ukrainienne a mis tout son poids dans ce chaudron et a finalement perdu des milliers d’hommes tandis que l’armée russe évitait les combats directs d’hommes à hommes pour minimiser ses propres pertes.

Ainsi, si les Ukrainiens bénéficient également d’une ligne de front désormais plus courte, ils ont perdu de nombreux soldats, abandonné beaucoup d’équipements au cours des dernières semaines et auront des difficultés à constituer des réserves.

Il n’y a absolument aucune raison de croire que les forces russes ne sont pas capables de répéter ce processus, encore et encore.

Les articles de désinformation comme celui d’AP ont pour but de prétendre que l’Ukraine peut encore gagner la guerre et mérite un large soutien pour y parvenir.

La réalité du champ de bataille est à l’opposé. Il n’y a aucune chance que l’Ukraine puisse acquérir une supériorité sur l’armée russe. Aucune livraison d’armes n’y contribuera.

Oui, le système d’artillerie HIMARS, dirigé par les services de renseignement américains, peut frapper des dépôts d’armes russes mal camouflés à quelques kilomètres derrière la ligne de front, comme il l’a fait à deux reprises jusqu’à présent. Mais la Russie ne manque pas de munitions et prendra des contre-mesures pour mieux les protéger. Les armées qui fonctionnent bien s’adaptent toujours à de tels défis.

Toute prolongation de la guerre ne fera qu’entraîner davantage de morts parmi les soldats ukrainiens, davantage de blessés qui auront besoin de soins et davantage de destruction. La seule chose sensée que l’on puisse faire maintenant est de presser le président ukrainien Zelensky de reprendre les négociations avec la Russie et d’admettre la défaite de ses troupes.

Il vaut mieux capituler maintenant plutôt que d’attendre que le chef tchétchène Ramsan Kadyrov vienne à Kiev pour l’y contraindre.

source : Moon of Alabama

