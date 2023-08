“Toute intervention militaire contre le Niger s’assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali”, indique le communiqué conjoint, fait le 31 juillet et signé par les porte-parole des gouvernements respectifs du Burkina et Mali.

Le Burkina Faso et le Mali disent être prêts à quitter la CEDEAO et à adopter des “mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger” en cas d’intervention militaire. L’usage éventuel de la force aurait des “conséquences désastreuses” et “pourrait déstabiliser l’ensemble de la région”, insistent les autorités transitionnelles des deux pays.