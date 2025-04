Sahara marocain : Le Sultanat d’Oman soutient l’intégrité territoriale et la souveraineté du Royaume

Le Sultanat d’Oman a exprimé, dimanche, son soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire national, faisant part de sa profonde considération pour la sagesse du leadership marocain qui s’attache à une solution pacifique au service de la sécurité et de la stabilité dans la région maghrébine.

Qualifiant de sérieuse et réaliste l’initiative d’autonomie proposée par le Royaume du Maroc, le Sultanat d’Oman a affirmé qu’elle constitue la base pour le règlement de la question du Sahara marocain.

Et il salué le rôle pionnier du Roi Mohammed VI dans la consolidation des fondements de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le continent africain, conformément aux aspirations de ses peuples au progrès et au développement, ainsi que ses efforts continus pour la défense de la Ville sainte d’Al Qods et la préservation de son statut et de son identité civilisationnelle.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint publié à l’issue des travaux de la 7e Commission mixte maroco-omanaise, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et son homologue omanais, Badr Bin Hamad Bin Hamoud Al Busaidi.

MA

