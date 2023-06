– Jeudi dernier, des manifestations ont éclaté dans plusieurs localités du pays, suite à la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme.

Au moins cinquante personnes ont été interpellées à Mbacké, dans le centre du Sénégal, lors d’une série de manifestations survenues entre jeudi et vendredi dans ce chef-lieu départemental situé entre Diourbel et Touba, a annoncé, ce dimanche, l’agence de presse sénégalaise (APS/Officiel), citant une source sécuritaire.

Des manifestations ont éclaté jeudi dans plusieurs localités du pays, notamment dans la capitale Dakar et à Ziguinchor (Sud), suite à la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme, et se sont poursuivies vendredi. Un bilan officiel fait état de 15 morts en 48 heures.

« Au total 50 personnes sont interpellées à Mbacké dans les manifestations, dont quatre pour appel à l’insurrection et 46 pour participation à une manifestation non déclarée et troubles à l’ordre public », a rapporté l’APS.

« 15 pertes en vies humaines sont dénombrées entre jeudi et vendredi, notamment dans la capitale sénégalaise et à Ziguinchor la principale ville du sud du pays dont Ousmane Sonko est le maire. Des sites publics ont été saccagés, des commerces pillés, des maisons de responsables politiques incendiées et des véhicules brûlés », a ajouté l’agence sénégalaise.

Accusé de viol et menace de mort suite à une plainte déposée en février 2021 par une employée d’un salon de beauté, Sonko, président des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), a été finalement condamné jeudi à deux ans de prison ferme pour le délit de “corruption de la jeunesse”, le tribunal ayant disqualifié les faits de viol et menace de mort.

L’opposant voit, ainsi, ses chances de se porter candidat à la présidentielle de février 2024 s’évaporer, puisque la loi sénégalaise interdit les candidatures à la magistrature suprême des personnes condamnées à des peines supérieures à six mois de prison ferme.

