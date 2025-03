À l’occasion de l’Aïd al-Fitr, le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a adressé un message aux membres du Conseil suprême des affaires islamiques. Il a insisté sur la nécessité d’un Tchad nouveau, débarrassé de la corruption et des divisions idéologiques, et a exhorté les citoyens à s’unir dans le respect des principes républicains.

Le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a saisi l’occasion de la célébration de l’Aïd al-Fitr pour adresser un message aux membres du Conseil suprême des affaires islamiques et à l’ensemble des citoyens tchadiens. Dans son discours, il a mis en avant les enjeux de la 5ᵉ République et la nécessité d’instaurer un nouvel ordre politique et social basé sur l’intégrité et la justice.

« Nous célébrons aujourd’hui le 1ᵉʳ jour de Shawwal dans une nouvelle époque pour notre pays, le Tchad. C’est un nouveau départ, un nouvel espoir, mais aussi de nouveaux défis », a-t-il déclaré. Il a insisté sur la nécessité pour la 5ᵉ République de rompre avec les pratiques qui ternissent l’image du pays, tant sur le plan national qu’international.

Le chef de l’État tchadien a particulièrement mis en garde contre la corruption, appelant à une tolérance zéro face aux détournements des ressources publiques. « Ceux qui souhaitent améliorer la prospérité du Tchad grâce à l’exploitation des ressources publiques doivent savoir qu’ils s’opposeront à la lutte contre l’oppression et que les lois de la République n’ont ni compassion ni pitié », a-t-il averti. Il a enjoint les institutions et le gouvernement à prendre des mesures strictes pour éradiquer toute forme de corruption avec « toute la force et la détermination nécessaires, où qu’elle soit ».

S’adressant aux leaders religieux et à la communauté musulmane, Mahamat Idriss Déby Itno a souligné leur rôle dans l’unité nationale et la préservation des valeurs morales. Il a exhorté les fidèles à éviter les querelles doctrinales et à renforcer la fraternité entre eux. « Il faut que chaque musulman s’appuie sur l’unité et l’amitié entre les citoyens, sans oublier de veiller à l’intégrité religieuse. » Il a pris pour exemple les chrétiens du pays, qui malgré leurs différences doctrinales, pratiquent leur foi dans la paix et le respect mutuel.

« Avez-vous déjà vu des chrétiens se battre entre eux ou brûler leurs lieux de culte à cause de divergences idéologiques ? Il faut que les musulmans s’éloignent de leurs différences pour vivre en toute sécurité, dans le respect des textes républicains qui s’imposent à tous », a-t-il insisté.

Mahamat Idriss Déby Itno a également dénoncé certaines pratiques nuisibles à la société tchadienne, notamment le non-respect des valeurs éthiques et religieuses. Il a pointé du doigt les comportements malveillants de certains individus qui exploitent l’économie et les richesses du pays sans considération morale. « Ceux qui se livrent à des actions malhonnêtes et exploitent notre économie sont des personnes dénuées de tout sens moral, qui ne connaissent ni l’éducation éthique ni les principes religieux », a-t-il déclaré.

Rappelant que l’islam, comme toutes les autres religions, condamne fermement ces dérives, le président a insisté sur l’importance de cultiver la droiture et la responsabilité individuelle. Il a exhorté les citoyens à s’éloigner des comportements répréhensibles et à œuvrer pour une société juste et équitable.

Enfin, il a appelé à un engagement collectif pour bâtir un Tchad plus fort et plus vertueux : « Que chacun se prépare à rendre compte de ses actes dans l’au-delà. Ensemble, nous devons lutter pour un avenir meilleur, basé sur l’intégrité et le respect des valeurs républicaines. »

AC/APA

Source: https://fr.apanews.net/

