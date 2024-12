Quatre personnes ont péri dans le crash d’un hélicoptère dans la ville de Mugla, dans le sud-ouest de la Turquie, a annoncé le gouverneur de la province du même nom.

“L’hélicoptère a chuté après avoir heurté le 4e étage d’un hôpital lors du décollage”, tuant deux pilotes, un médecin et un employé se trouvant à bord de l’appareil, a précisé le gouverneur de Mugla, Idris Akbiyik.

Eurocopter EC135 helicopter crashes while taking off in fog at the Muğla Training and Research Hospital in southwestern Türkiye, claiming the lives of four health care personnel.

The helicopter, which had been stationed in Muğla for official duties, was unable to take off the… pic.twitter.com/okmQrFaNZm

