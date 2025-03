“Le monde est confronté à ses plus grands défis”: Emmanuel Macron va s’adresser mercredi aux Français à la veille d’un sommet européen crucial et dans un moment de bascule géopolitique autour d’un rapprochement entre Washington et Moscou, potentiellement aux dépens de l’Europe et de l’Ukraine.

“Mes chers compatriotes, dans ce moment de grande incertitude où le monde est confronté à ses plus grands défis, je m’adresserai à vous ce soir à 20H”, a écrit le chef de l’État sur le réseau X pour annoncer son allocution télévisée.

Selon son entourage, il doit avant tout mettre en perspective et en contexte l’accélération née de la détermination du président américain Donald Trump de mettre fin à tout prix à la guerre en Ukraine, en négociant directement avec son homologue russe Vladimir Poutine, plus de trois ans après le début de l’invasion par la Russie de son voisin. Mais il pourra aussi annoncer les “prochaines étapes” d’un processus diplomatique très incertain, a précisé un proche du président à l’AFP.

Mardi soir, Emmanuel Macron avait salué la volonté de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky “de réengager le dialogue avec les États-Unis”, après l’altercation spectaculaire que ce dernier avait eu vendredi dans le Bureau ovale, en direct à la télévision, avec Donald Trump. Depuis, le président américain est allé plus loin vers une possible rupture en annonçant lundi le gel de l’aide militaire de Washington à Kiev, vitale pour tenir tête à l’armée russe.

Le président français, qui s’est entretenu avec les deux hommes après cette nouvelle annonce fracassante, a aussi redit mardi “la détermination de la France à travailler avec toutes les parties prenantes à la mise en œuvre d’une paix solide et durable en Ukraine”.

Mardi soir, le locataire de la Maison Blanche a déclaré, dans un discours devant le Congrès américain, avoir reçu une lettre de Volodymyr Zelensky faisant amende honorable et manifestant sa volonté de négocier “dès que possible” une “paix durable” avec la Russie.

Le dirigeant ukrainien avait exprimé cette intention quelques heures avant sur X, esquissant ce que pourraient être, à ses yeux, les “premières étapes pour mettre fin à la guerre”. Il a notamment proposé de commencer par une “trêve dans les airs” et “en mer”, reprenant de fait une option mise sur la table ce week-end par Emmanuel Macron.

Orban à l’Elysée

La porte-parole du gouvernement Sophie Primas a salué mercredi sur LCI “une reprise du dialogue” rendue possible entre les Etats-Unis et l’Ukraine.

“C’est heureux, car personne n’a intérêt à couper les liens avec les États-Unis. Dans ce cadre-là, et dans le cadre de l’accord sur les minerais qui semble arriver, nous aurons peut-être des conditions qui nous permettront d’avoir une paix durable et robuste. C’est ce que veulent les Européens”, a-t-elle ajouté.

Le chef de l’État, qui se veut à la manœuvre, avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, pour organiser l’unité des Européens et tenter de maintenir le dialogue transatlantique, va s’exprimer à la veille d’un sommet extraordinaire de l’Union européenne sur le soutien à l’Ukraine et l’effort de défense que le Vieux Continent veut renforcer massivement.

Juste après son allocution, il va recevoir le chef du gouvernement hongrois Viktor Orban, fidèle soutien de Donald Trump et l’une des voix les plus dissonantes dans l’UE.

Ces derniers temps, Emmanuel Macron est revenu en première ligne, pour la première fois depuis la dissolution de l’Assemblée nationale, et prend régulièrement la parole sur le dossier ukrainien.

“Emmanuel Macron prend vraiment les Français pour des imbéciles! Il va nous rejouer le sketch comme le Covid, comme quand l’Ukraine a été envahie par Poutine, c’est-à-dire de dramatiser à tel point qu’il faudra en oublier le reste”, a déploré le vice-président du Rassemblement national Sébastien Chenu sur Sud Radio, au sujet de l’allocution solennelle du président de la République.

Pour le député de La France insoumise Paul Vannier, “Emmanuel Macron ne peut aujourd’hui confisquer la décision sur des enjeux majeurs”. “L’Assemblée nationale doit être consultée sur toutes les questions de la paix et de la situation en Ukraine”, a-t-il prévenu sur franceinfo, alors que Paris n’exclut pas l’envoi de soldats sur le sol ukrainien à l’avenir en cas d’accord de paix pour dissuader toute nouvelle attaque de Moscou.

Source: https://www.7sur7.be/

