Le président chinois Xi Jinping a appelé à la construction d’une communauté d’avenir partagé avec les pays voisins et aux efforts pour créer un nouveau contexte en faveur du travail de voisinage de la Chine.

Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Commission militaire centrale, a fait ces remarques lors d’une conférence centrale sur le travail lié aux pays voisins, qui s’est tenue à Beijing de mardi à mercredi.

Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang et Li Xi, membres du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC, ainsi que le vice-président Han Zheng ont également participé à la conférence.

Dans son discours, M. Xi a systématiquement résumé les réalisations et l’expérience du travail de voisinage de la Chine dans la nouvelle ère, analysé scientifiquement la situation actuelle et exposé les objectifs, les tâches, les idées et les mesures pour la prochaine phase du travail de voisinage.

Alors qu’il présidait la réunion, le Premier ministre Li Qiang a souligné la nécessité de mettre en œuvre de manière rigoureuse l’esprit de l’important discours de M. Xi et d’accomplir avec sérieux les diverses tâches du travail lié aux pays voisins.

Les participants à la conférence ont souligné que le vaste territoire de la Chine et ses longues frontières faisaient de son voisinage une base vitale pour le développement et la prospérité du pays, un front essentiel pour la sauvegarde de la sécurité nationale, un aspect prioritaire dans la diplomatie globale du pays et un lien crucial dans la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité.

Ils ont appelé à considérer les régions voisines dans une perspective mondiale et à renforcer le sens de la responsabilité et de la mission dans la promotion du travail de voisinage de la Chine.

Selon la conférence, après le 18e Congrès national du PCC, la Chine a mis en avant les principes d’amitié, de sincérité, de réciprocité et d’inclusivité dans sa diplomatie de voisinage, plaidant pour la construction d’une communauté d’avenir partagé avec les pays voisins.

Guidée par la diplomatie de chef d’Etat, la Chine a travaillé avec les pays voisins pour approfondir la coopération globale, renforcer les échanges dans divers domaines et maintenir la paix et la stabilité, assurant ainsi des réalisations et des transformations historiques dans le travail de voisinage, selon la conférence.

Les relations de la Chine avec ses pays voisins sont actuellement à leur meilleur niveau des temps modernes, et entrent également dans une phase critique où les dynamiques régionales et les transformations mondiales sont profondément imbriquées, ont noté les participants à la conférence, appelant à prendre en compte à la fois les situations nationale et internationale et à coordonner les deux grandes priorités que sont le développement et la sécurité.

Pour construire un avenir meilleur avec ses voisins, la Chine restera déterminée à favoriser un voisinage amical, sûr et prospère. Elle soutiendra les valeurs asiatiques de paix, de coopération, d’ouverture et d’inclusivité, utilisera la coopération de haute qualité dans le cadre de l’Initiative “Ceinture et Route” comme plateforme principale, et poursuivra le modèle de sécurité asiatique caractérisé par le partage du bonheur et du malheur, la recherche d’un terrain d’entente par-delà les divergences, et la priorité au dialogue et à la consultation, selon la conférence.

Il a été souligné lors de la conférence que, pour construire une communauté d’avenir partagé avec les pays voisins, la Chine travaillerait avec ses voisins pour consolider la confiance stratégique mutuelle, soutenir les pays régionaux dans la poursuite de voies de développement adaptées à leurs conditions respectives, et gérer correctement les divergences.

La Chine approfondira également l’intégration du développement avec ses voisins, construira un réseau de connectivité de haut niveau, renforcera la coopération dans les chaînes industrielles et d’approvisionnement, fera progresser la coopération en matière de sécurité et d’application de la loi, et élargira les échanges entre les peuples, selon la conférence.

Xinhua/Xie Huanchi)

