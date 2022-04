Le maire Dotigui Niaré de son retour de la 66ème Commission sur le Statut des Femmes appelée (CSW) tenue aux Etats-Unis a accordé une interview à notre organe. Des grandes promesses de projets sont envisagées.

Mali- Tribune : Après la France, vous venez d’effectuer trois semaines aux USA, dites-nous quel est l’objectif de votre séjour ?

Dotigui Niaré : Effectivement je viens d’achever un séjour aux USA en mars dernier. L’objectif de ce déplacement était de participer à la 66ème Commission sur le Statut des Femmes aux USA appelée (CSW) en abrégé. Au cours de cette 66ème Commission sur le Statut des Femmes, j’avais trois objectifs à décliner. Primo, chercher des projets de développement local pour les femmes de ma Commune rurale de Safo. Secundo, multiplier des rencontres aux USA pour avoir des relations internationales permettant d’aider la Commune de Safo en général, mais les femmes en particulier dans le développement communautaire. Tertio, faire connaitre la Commune de Safo à travers des bailleurs internationaux dans les soucis de travailler ensemble.

Mali Tribune : Avez-vous eu des rencontres avec d’autres personnalités aux USA et dites-nous les villes dans lesquelles votre périple vous a conduit ?

D N. : Bien sûr, pendant ce séjour, j’ai rencontré l’ambassadeur du Mali aux USA, S. E. Issa Konfourou. Les échanges ont porté sur le développement de la Commune de Safo. Des stratégies permettant d’améliorer un environnement sain et meilleur seront mises en place. Sans nul doute, j’ai échangé avec son excellence sur les projets de développement local qui constituent le maraichage, le développement du secteur agricole. L’acquisition des projets d’adduction d’eau potable et d’énergie solaire ont été largement discutées. Cette visite m’a été, une opportunité de rencontrer Mariam Koné, directrice d’un projet qui investit dans la transformation du beurre de karité et du miel. L’assurance m’a été donnée par la directrice de venir implanter ce genre de projet à Safo afin d’améliorer les activités génératrices de revenus des femmes de Safo. A Washington, j’ai rencontré le chargé des affaires de l’ambassadeur du Mali aux USA.

Les propos se sont articulés sur les projets pouvant être mis en place pour aider les femmes rurales singulièrement celles de Safo. Au cours de ce séjour, j’ai été à New Jersey, à Filadelfia, à Delaware, à Baltimore, Pennsylvanie pour renforcer les relations internationales pour un futur jumelage avec ces Etats américains. Je suis revenu des USA très confiant. Et je suis certain que des projets américains verront le jour à Safo dans le but d’aider la Commune notamment celui de Mariam Koné pour la transformation du beurre de karité et du miel.

Ce projet m’a personnellement intéressé et intéresse les femmes de ma Commune.

Propos recueillis par

Abou Safouné Diarra

(stagiaire)

