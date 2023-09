Dr. Oumar Konaté, Neurologue : “L’Alzheimer peut conduire le patient à dialoguer avec le téléviseur”

Dans cette interview, Oumar Konaté, neurologue nous fait part de sa connaissance sur la maladie d’Alzheimer que le Mali, à l’instar du monde entier, commémore la Journée qui y est consacrée pour informer et sensibiliser.

Mali Tribune : Scientifiquement qu’est-ce que c’est que l’Alzheimer ?

Dr. Oumar Konaté : La maladie d’Alzheimer est une pathologie neurodégénérative qui affecte le cerveau. Elle se caractérise une altération lente et progressive de la mémoire et des facultés développées par apprentissage tels que les savoirs faire, les capacités de reconnaissances, le langage, les opérations mentales, etc.

Mali Tribune : Quels sont les signes qui montrent qu’une personne est atteinte de la maladie ?

Dr. O. K. : La maladie d’Alzheimer commence généralement par des trous de mémoire. La personne a tendance à chercher des mots. Elle a du mal à se rappeler des évènements passés. Elle souffre aussi des pertes d’habilité et des problèmes de reconnaissance. Cette maladie évolue et peut affecter la vie sociale du patient. A un stade avancé de la maladie, l’intéressé sera victime de la confusion entre image et réalité. Ce qui peut par exemple le conduire à dialoguer avec le téléviseur. Aussi, le patient peut présenter des risques de panique lorsqu’il est seul dans une pièce fermée.

Mali Tribune : Comment la maladie se manifeste ?

Dr. O. K. : Alors il y en a beaucoup mais je tiens à préciser que le diagnostic ne peut être posé que par un spécialiste. Une personne lambda ne peut se baser seulement sur quelques symptômes pour dire que telle personne est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Je vais annoncer quelques symptômes qu’on peut observer chez une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer : la perte de mémoire (à préciser que n’importe qui peut oublier le nom d’une personne mais quelqu’un qui est atteint de l’ Alzheimer ne va jamais se rappeler) ; les troubles de langage, le malade a du mal à trouver ses mots, un discours incohérent ; la perte du sens, de l’orientation et la perte du temps ; difficulté à faire les taches familières (mettre ses boutons, faire de la lessive) incompréhension des choses abstraites (problème avec les calculs, les factures).

Mali Tribune : Y a-t-il un vaccin contre cette maladie ?

OK. : Pour le moment, des recherches sont en cours pour développer un vaccin contre la maladie.

Dossier réalisé par

Dasso Patricia Dakouo

(Stagiaire)

