Dans cet entretien accordé au journal ‘’Le Confident’’, Dr Modibo Mariko endocrinologue à l’hôpital du Mali nous explique ce que c’est que la chaleur. Il met également l’accent sur les risques liés à la chaleur et de comment s’en prévenir.

Le Confident : Qui êtes-vous ?

Je me nomme Dr Modibo Mariko, Médecin Spécialiste en Endocrinologie, Maladies Métaboliques et Nutrition. Je suis praticien Hospitalier, membre de Diabète Académie Afrique au niveau du service de Médecine et d’endocrinologie de l’Hôpital du Mali.

Le Confident : Qu’est-ce que c’est que la chaleur ?

La chaleur vient du mot latin de même signification caler, du verbe calere. Elle se définit par une sensation liée au chaud (le contraire du froid) et généralement associée à des températures élevées.

On parle de vague de chaleur lorsqu’on observe des températures anormalement élevées pendant plusieurs jours consécutifs. Une canicule, c’est un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée.

Le Confident : Quels sont les risques liés à une forte chaleur ?

La température corporelle de l’homme doit rester constante, quel que soit son environnement thermique. Lorsque la température extérieure est élevée, le maintien de la température corporelle à 37°C est rendu possible grâce à la transpiration. En période de fortes chaleurs, les mécanismes de régulation de température peuvent être débordés et cela peut conduire à des risques pour la santé des individus (un coup de chaleur, une déshydratation aigue ou une aggravation de certaines maladies chroniques comme le diabète et l’hypertension artérielle qui peuvent être mortel)

Le Confident : Quels sont les symptômes fréquemment rencontrés en cas d’exposition à une forte chaleur ?

Les manifestations cliniques provoquées par la forte chaleur sont entre autres : une hyperthermie dépassant les 39 °C ; une peau sèche, pâle et moite ; des crampes musculaires ; des céphalées ; de la fatigue et de la faiblesse ; des étourdissements ou une sensation de tête légère. Chez les personnes âgées, une tachycardie ; une polypnée superficielle ; des céphalées ; de la confusion, une perte de connaissance peuvent également être observés.

Le Confident : Quelles sont les couches les plus vulnérables en période de chaleur ?

Les couches les plus vulnérables à la forte chaleur sont : les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes, les sportifs, les travailleurs manuels exposés à la chaleur et les personnes atteintes de maladies chroniques (diabète, HTA, etc.). En cas de forte chaleur, le corps transpire trop et le stock d’eau s’épuise rapidement. Cette perte d’eau est responsable d’une déshydratation chez l’enfant ou l’adulte. Au-delà de 65 ans, la sensation de soif peut également être émoussée, ce qui n’incite pas à boire. Il faut donc renouveler l’eau du corps en buvant abondamment.

Le Confident : Comment doit-on se prévenir ?

Pour se prévenir contre les méfaits de la forte chaleur, il faut :

Prendre des douches fraîches au moins 3 à 4 fois par jour

Disposer une serviette humide devant votre ventilateur pour avoir de l’air frais

Éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée entre midi et 16 heures

Éviter les activités physiques trop intensives pendant les heures les plus chaudes de la journée

Ne jamais rester en plein soleil sans protection (chapeau, vêtements, lunettes de soleil et crème solaire).

Porter des vêtements de couleurs blanchâtres, légers et en coton

Boire suffisamment d’eau (au moins 1,5 à 2 litres par jour) et compenser la perte de sel et d’eau. Boissons et aliments appropriés : eau minérale contenant du sodium, jus, soupes, fruits riches en eau comme les melons, les concombres, les tomates, les fraises et les pêches.

Ne pas consommer d’alcool

Adopter une alimentation légère, froide et à base de produits frais en la fractionnant si possible tout au long de la journée

Compenser la perte de sel pendant ou après les activités sportives.

Maintenir son domicile à l’abri de la chaleur, les volets clos et profiter du refroidissement nocturne : aération intensive des bâtiments

Donner fréquemment de l’eau aux enfants et aux personnes âgées

Le Confident : Quels conseils pouvez-vous donner à nos lecteurs ?

Les conseils se rapportent en partie, non seulement au respect strict des moyens de prévention mais aussi de s’informer sur l’état de santé des personnes vulnérables.

Au-delà de ces deux conseils importants, j’invite la population à suivre les émissions météorologiques qui édictent des comportements inhérents à cette période caniculaire.

Le Confident : Votre mot de la fin

Je remercie le journal, Le Confident pour cette initiative qui doit être pérenne. Partant de là, j’invite tout le monde à respecter les mesures sus évoquées, qui permettront, j’en suis persuadé, de juguler les risques liés à la très forte chaleur.

Propos recueillis par Drissa KANTAO

