Soumaïla Coulibaly : «Le match s’annonce compliqué pour les deux équipes»

Dans cette interview, l’ancien capitaine des Aigles martèle qu’il n’a pas été convaincu par la prestation de la sélection nationale lors de la phase de poules et attend une réaction des joueurs d’Éric Sékou Chelle, aujourd’hui face au Burkina Faso

L’Essor : Comment voyez-vous le match du Mali face au Burkina Faso ?

Soumaïla Coulibaly : Ce sera un match très difficile et très compliqué pour les deux équipes. La bataille s’annonce rude au milieu de terrain où les deux sélections ont, chacune des arguments à faire valoir. À mon avis, le pays qui marquera le premier aura plus de chance de l’emporter. J’espère que le match va se disputer dans un bon état d’esprit, que les deux équipes seront fair-play, quel que soit le résultat final. Ce que je conseille à nos joueurs, c’est de se concentrer sur le sujet et se battre de la première à la dernière minute. C’est une rencontre très importante pour le Mali, surtout quand on sait que notre objectif principal est de remporter le trophée cette année.

L’Essor : Quelles appréciations faites-vous des trois premiers matchs des Aigles ?

Soumaïla Coulibaly : En toute honnêteté, je n’ai pas été convaincu par la prestation du Mali lors de la phase de poules. Nos joueurs pouvaient faire mieux, surtout au niveau de l’attaque en marquant plus de buts. Les Aigles sont attendus dans cette campagne et doivent faire en sorte que les supporters soient contenus de la qualité de leur football. Je pense que je ne suis pas le seul qui n’a pas été convaincu par le style de jeu de l’équipe, mais je reste sûr et certain que nous allons montrer une autre image contre le Burkina-Faso.

L’Essor : Lors de la CAN 2004 en Tunisie, vous avez inscrit le 3ème but du Mali contre le Burkina Faso. Quels souvenirs avez-vous de cette campagne ?

Soumaïla Coulibaly : Je garde de très bons souvenirs de la CAN 2004. Nous avons terminé quatrièmes de la compétition, après avoir été battus 2-1 dans la petite finale par le Nigeria. Nous avons rencontré le Burkina Faso lors de la deuxième journée du groupe B et nous avons gagné 3-1. J’ai marqué le troisième but du Mali à la 70è minute. C’était un match très physique et très difficile, il fallait être combatif pour tenir la tête au Burkina Faso. J’espère que les jeunes répondront présents aujourd’hui, comme nous l’avons fait il ya 20 ans.

Propos recueillis par

Djénéba BAGAYOGO

