Au sein du Gatia et de la Plateforme, la confiance n’est plus totalement de mise. La raison ? L’attitude nouvelle adoptée de plus en plus ouvertement, sinon difficile désormais à camoufler, par un des ténors pourtant étiqueté pro-Mali, en la personne de Fahad Ag Almahmoud, figure historique. Il aurait des complices, dont Attaye Ag Mohamed Mohamed, et tous montreraient des signes de basculement dans les camps ennemis de la paix, donc contre l’unité nationale et l’intégrité du territoire. Leurs comportements sont désormais si suspects qu’il est envisagé de les exclure du mouvement nationaliste qui s’est dévolu à la défense d’un Mali uni. Ils se réjouiraient ouvertement des victoires du JNIM, au grand étonnement de leurs compagnons, d’autant que le JNIM est le Groupe terroriste qui a fait le plus de mal au MNLA, à la CMA et à l’Etat du Mali. Pourquoi donc leur revirement ? Tout porte à croire que derrière leurs agissements, il y a des affaires de gros sous. Les ennemis du Mali multiplient les menées subversives pour empêcher toute possibilité de paix durable au nord du Mali.

En tout cas, Fahad ag Almahmoud, singulièrement lui, est au cœur de plusieurs questionnements dans le mouvement. Est-il toujours dans la logique du GATIA et de la Plateforme ? Beaucoup disent ne plus le reconnaître et se reconnaître en son leadership. Fahad ag Almahmoud, le grand patriote anti-sécessionniste et anti-terroriste a-t-il retourné sa veste ? Qu’est ce qui s’est passé ? Des voix s’élèvent en tout pour demander au GATIA et à la Plateforme de le recadrer, voire de l’exclure. Les soupçons si forts sur lui qu’une décision imminente le concernant ne surprendrait pas les observateurs dans les jours prochains.

Correspondance particulière

