Les Mouvements armés au nord, réunis au sein du Cadre Stratégique Permanent (CSP) décident d’ouvrir les postes de contrôle et de sécurité dans les régions du nord de notre pays.

Dans leur décision 002/2022/CDS-CSP portant réouverture des postes de sécurité dans les zones qui sont sous leur contrôle, le chargé des questions de défense et sécurité au sein du CSP en comité d’orientation politique décide : vu la rencontre de Kidal du 3 au 5 juillet 2021 portant création du CSP ; vu la déclaration de la rencontre du CSP en janvier 2022 à Kidal portant suspension des postes de contrôle sur les axes des zones sous contrôle CSP jusqu’à nouvel ordre ; vu la réunion de concertation du CSP/CSPR tenue à Talatayte le 9 mars 2022 portant sur la nécessité de réouverture des postes pour la sécurisation des personnes et de leur biens ; vu la nécessité du service, la réouvertures des postes de contrôles et de sécurité dans les régions de Kidal, de Ménaka, de Gao et de Tombouctou.

Pour la région de Kidal, il y aura 15 postes à savoir : les postes de Kidal, d’Issouk, de Tinzawatene, de Talahandak, de Tin Tiska, d’Ikadawatene, d’Infarak (Frontière), d’Inabag, de Tihandjirene (Achif Noghsi), d’Infarak (Erabedji), de Tidoumane, d’Anafif, de Djounhane, de Tabalot, de Koniba. Sept (7) pour la région de Ménaka ; sept (7) également pour la région de Gao et enfin quatre (4) postes pour la région de Tombouctou avec possibilité de création d’autres postes de contrôle et de sécurité.

Selon la décision, chacun des postes doit répondre aux critères entre autres : avoir une décision de sa mise en place auprès d’un mouvement CSP/CSPR ; assurer le contrôle et la sécurité des personnes et des biens sur la zone à sécuriser et enfin le respect à la hiérarchie et du commandement au sein du CSP/CSPR.

Question: pourquoi créer des postes de sécurité dans ces zones, quand on sait que les Forces armées maliennes sont là pour les mêmes raisons ?

Bréhima DIALLO

Commentaires via Facebook :