Entre vendredi et samedi derniers, les Forces armées maliennes (FAMa) ont mené des opérations antiterroristes à travers le pays.

Ainsi, la Direction de l’Information et des Relations publiques de l’Armée (Dirpa) a, dans un message d’alerte sur ses plateformes numériques, indiqué que les FAMa avaient neutralisé, vendredi dernier, plusieurs terroristes dans le camp abandonné de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) à Kidal, après avoir repéré et déjoué des opérations terroristes en préparation dans la zone.

« Les missions de surveillance aérienne nocturne du territoire malien par les FAMa ont permis d’identifier plusieurs opérations terroristes en cours de préparation dans le camp abandonné de la Minusma à Kidal. Toutes les cibles ont été neutralisées», a précisé la source militaire. Suite à ces résultats encourageants, le commandement de l’Armée a félicité l’ensemble des troupes avant d’inviter les populations à la vigilance.

Par ailleurs, la Dirpa a annoncé que le samedi 4 novembre dernier, une opération spéciale dans le secteur d’Eguedech, Cercle de Bourem (Région de Gao), a permis l’interpellation de plusieurs suspects de Groupes armés terroristes (GAT) et la saisie d’une quantité importante d’armes et de munitions. Nos soldats ont également découvert un dépôt et une fabrique d’Engins explosifs improvisés (EEI).

Aussi dans le cadre de l’opération conjointe dénommée «Kapidou» entre les Forces armées du Mali et du Burkina Faso, les vecteurs aériens ont observé et anéanti, le même samedi, un regroupement de terroristes dans le secteur de Baye, Cercle de Bankass dans la Région de Bandiagara.

Selon la Dirpa, ces opérations de maillage et de surveillance du territoire en cours ont pour objectif de sécuriser les personnes et leurs biens sur l’ensemble du territoire malien et dans les autres pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) à savoir le Niger et le Burkina Faso.

Aboubacar TRAORE

