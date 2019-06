Ils laissent désormais leur ancienne tenue de couleur un peu sombre au profit de la nouvelle un peu plus claire

Dans le souci constant d’améliorer les conditions de travail de ses agents, le maire du District de Bamako, Adama Sangaré, a proposé et obtenu le changement de l’uniforme de la Direction Urbaine du Bon Ordre et de la Protection de l’Environnement de la mairie du District de Bamako (DUBOPE) à la Commission nationale des tenues et attributs au niveau de la Direction du commissariat des Armées. Cette nouvelle tenue de travail et ses attributs du personnel de la DUBOPE ont été présentés au grand public le jeudi 6 juin dernier. C’était au cours d’une cérémonie modeste qui s’est déroulée dans la cour de la mairie du District de Bamako, sous la présidence du maire Adama Sangaré, accompagné de plusieurs de ses collaborateurs, ainsi que le directeur de la DUBOPE, le Contrôleur Gal Adama Coulibaly.

C’est dans le cadre de la protection de l’environnement, que le gouverneur du District de Bamako a créée en 1989 la Brigade urbaine de protection de l’environnement (BUPE) a expliqué le directeur de la DUBOPE, le Contrôleur Gal Adama Coulibaly. Elle a changé plus tard d’appellation et devient la Direction du bon ordre et de la protection de l’environnement par l’arrêté n°2019-012/M-DB du 04 avril 2019, portant création des services de la mairie du District de Bamako, a-t-il indiqué. Elle compte 4 divisions, 5 sections et des antennes communales. La DUBOPE, selon son directeur, a pour mission de veiller à l’application correcte de la réglementation en matière d’assainissement ; la lutte contre les stationnements interdite, les installations anarchiques sur le domaine public ; lutte contre la divagation des animaux ; la prévention de la délinquance, protection et éducation des mineurs ; la protection des espaces verts affichages anarchique ; la lutte contre les constructions non autorisées… Les mêmes missions sont accomplies par les antennes auprès des maires des 6 communes du District de Bamako, a-t-il précisé.

Après la présentation des éléments de la DUBOPE et la revue des troupes, le maire Adama Sangaré se dit très ému de voir ses agents dans leur nouvelle tenue de travail. Ils laissent désormais leur ancienne tenue de couleur un peu sombre au profit de la nouvelle un peu plus claire. Ils sont au total 138 agents dont 8 femmes. Avec ce nouvel habillement, ces 138 agents se sont engagés à être plus performants sur le terrain avec courage et professionnalisme.

Devant les 138 agents de la DUBOPE et leur encadrement, le maire Adama Sangaré, a rappelé que c’est suite à une délibération du Conseil communal et avec l’accompagnement des autorités compétentes qu’il été décidé de changer leur uniforme, sans pour autant changer leurs missions qui est de maintenir l’ordre en réalité de prévenir les infractions. Donc c’est une mission de police administrative, a précisé le maire. Selon Tout ce qu’a dit le directeur de la DUBOPE, que ce soit la divagation des animaux, que ce soit dans le cadre de la mobilité, que ce soit dans le cadre de la protection des artères et des voies publiques, ses agents ont pour mission de prévenir un certain nombre de comportements dont la ville de Bamako n’a pas besoin aujourd’hui.

Malgré toutes les difficultés que vous vous rencontrées lors de nos missions à Dabanani et ailleurs, nous sommes obligés de vous dire davantage de vous engager, davantage rester déterminés, davantage rester vigilants a-t-il dit s’adressant aux agents. ‘’La répression étant la derrière solution qui ne vous incombe pas si vous n’êtes en mesure d’empêcher le citoyen d’être civil, vous avez le devoir de le conduire devant les commissariats de police, les brigades de gendarmerie, les plus proches, afin que les sanctions qui constituent la répression soient mises en exergue dans le sens d’une procédure approprié’’, a-t-il insisté. Donc retenez que vous êtes des agents en mission de police municipale dans le sens de la prévention des infractions avant leur commission, a expliqué le maire Adama Sangaré.

AMTouré

