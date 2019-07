Les responsables des deux organisations faîtières répondant des Maliens de l’étranger devant le gouvernement ne soufflent pas dans la même trompette. Habib Sylla reproche au CSDM de « propager des fausses informations », Mohamed Chérif Haïdara rétorque : « vous êtes un détracteur indélicat qui se sent menacer dans son existence, en raison du génie et de la vivacité du conseil supérieur de la diaspora malienne ».

– Maliweb.net- Le président du Haut conseil des Maliens de l’extérieur (HCME), Habib Sylla déclarait dans la presse que le CSDM « propageait des fausses informations » au sujet de l’aggravation des conditions de sécurité des citoyens maliens en Libye, Algérie et en Mauritanie. Ces propos ont suffi pour susciter la colère du CSDM, dont son président Mohamed Chérif Haïdara a indiqué, lors une conférence de presse le samedi dernier, qu’en tant que premier secrétaire général chargé des questions de la diaspora au sein des organisations de la société civile, il ne peut pas se taire sur la situation difficile de ses compatriotes dans ces trois pays.

Selon lui, le CSDM a interpellé le ministre Amadou Koïta par rapport par l’arrestation de nombreux maliens Mauritanie, Libye et en Algérie en lui demandant d’annuler son voyage de dix jours aux Etats Unis pour s’occuper des cas urgence. « Cette interpellation est légitime, car la situation des maliens de l’étrangers en Mauritanie, Libye et Algérie est déplorable», se défend Mohamed Chérif Haïdara, qui a révélé que le ministre des maliens de l’extérieur s’est entêté à se rendre aux USA afin de préparer la visite du Président IBK en septembre prochain. « Il n’est pas parti pour s’occuper de la diaspora malienne. Les chefs d’Etat du G5 Sahel ont émis le souhait de rencontrer les Nations-Unies pour trouver un financement. Vu que le Président de la République a été hué à l’approche de la présidentielle de juillet 2018 aux USA, le ministre est parti pour préparer les esprits afin qu’un tel scénario ne se produise …», a-t-il annoncé.

Par ailleurs, Mohamed Chérif Haïdara a expliqué le CSDM a été créé pour s’occuper des problèmes des Maliens de l’étrangers, car beaucoup d’insuffisances ont été relevées dans les activités du HCME. « Le CSDM est cohérent, correcte. Il critique et propose des solutions aux gouvernants », a-t-il déclaré. Très en colère, Mohamed Chérif Haïdara a qualifié Habib Sylla de « détracteur indélicat qui se sent menacer dans son existence, en raison du génie et de la vivacité du conseil supérieur de la Diaspora malienne. Notre interlocuteur de renchérir, « cette organisation consacre de plus 2/3 de son intervention à se définir par rapport l’Etat et ses démembrements… Beaucoup d’observateurs finiront par se rendre compte que ce recours régulier à l’Etat est un aveu d’impuissance, car il ne peut exister qu’à travers lui … ».

Bref, le CSDM reproche à son rival du HCME, dont le président vient de lui déclarer la guerre dans les médias, son incapacité à assumer son rôle d’organisation d’utilité publique. Ce, en échouant à rassembler la diaspora, à créer une dynamique pour booster l’investissement économique et de résoudre l’énorme attente de la diaspora relative à l’obtention des logements. A l’en croire, le seul domaine dans lequel le HCME excelle est l’accueil et l’accompagnement des autorités publiques dans les pays de résidence de la diaspora. Au même moment, dira-t-il, leurs compatriotes de l’étranger croupissent dans les prisons en Algérie, Lybie, Mauritanie, France et les Etats Unis.

Pour Mohamed Chérif Haïdara, le CSDM, depuis sa création en 2015, est parvenu à négocier avec le gouvernement la question de la représentation des maliens de l’extérieur à l’Assemblée nationale, en réussissant à obtenir un report des élections législatives pour que cette question puisse connaître une disposition constitutionnelle. Egalement à trouver une réponse à la problématique de l’habitat en mettant en place une procédure d’accès sécurisée qui offre à la diaspora malienne des logements de qualité, et en définissant un plan d’investissements économique lors du grand forum économique africain, qui a connu sa deuxième édition le 21 juin dernier à Paris.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

