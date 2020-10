Maliens de l’Extérieur : Pour la composition du Conseil National de la Transition, le CSDM demande 30% de cette constituante, soit environ 25 sièges

–Maliweb.net- Sur instructions du Président de la Transition, SEM Bah N’Daw, le Premier ministre Moctar Ouane, a reçu en audience, le vendredi 2 et le dimanche 4 octobre 2020, les Forces Vives de la Nation représentées au sein du Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des Forces patriotiques du Mali (M5-RFP), des partis et regroupements politiques, des organisations de la société civile et des Maliens établis à l’extérieur, des Mouvements signataires de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issus du processus d’Alger et des Mouvements de l’inclusivité.

Ce dimanche 4 octobre 2020, C’était le tour du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM). Les échanges entre le Pm Moctar Ouane et la délégation du CSDM, conduite par Chérif Mohamed Haïdara ont porté sur la problématique de la carte Nina, le recensement effectif des maliens de l’étranger, la participation de la Diaspora dans le futur gouvernement et dans le Conseil national de la transition.

A la sortie de l’audience Chérif Mohamed Haïdara, président du CSDM, a ensuite déclaré à la presse que le CSDM souhaite une plus grande implication de la diaspora dans la gestion de la Transition. « Nous réclamons des portefeuilles ministériels pour les Maliens établis à l’Extérieur. Mais compte tenu du nombre restreint des ministères dans le futur gouvernement, il faut que la diaspora ait au moins quatre ou deux ministères au lieu de six. Il n’est pas question que le gouvernement se forme sans des Maliens de la diaspora. Pour la composition du Conseil National de la Transition, le CSDM demande 30% de cette constituante, soit environs 25 sièges… » Selon le président du CSDM.

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

