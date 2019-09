Grande était joie et fierté en ce jour commémoratif du 59ème anniversaire de d’indépendance de notre cher Mali pour le Président du Conseil Supérieur de la Diaspora Malien (CSDM) M Mohamed Cherif Haidara qui est allé à la rencontre de la diaspora malienne de la Mauritanie estimée environ à 20 000 âmes.

Accompagné de son Vice-Président M Ahmadou Dramera et de Mamadou Ousmane Dicko chargé des finances, le Président du CSDM a eu une journée marathon en ce jour de 22 septembre sous un soleil de plomb à Nouakchott avec la section du CSDM/Mauritanie qui ont décidé d’aller s’imprégner des réalités des conditions de vie et de travail que nos compatriotes subissent en leur terre d’accueil en Mauritanie. De différentes associations, regroupement et des notabilités des maliens de la Mauritanie ont tous tenu à rencontrer le président Cherif Haidara pour lui expliquer les calvaires car selon eux c’est l’espoir des maliens de l’extérieur.

Apres la tournée du Président CSDM et sa section mauritanienne place a été donnée dans la soirée à l’ancienne maison de jeunes de Nouakchott pour une assemblée générale. Là aussi, nos compatriotes ont tenu massivement à répondre présent à l’appel de CSDM-Mauritanie. Au cours de cette assemblée générale, la section CSDM Mauritanie dirigée par M Boukadary Thienta a tenu à faire leur bilan d’activités sociales et d’assistances de leurs compatriotes en difficultés en Mauritanie depuis à la création de leur section le 22 janvier 2017.

Au cours de l’assemblée générale, les différents leaders d’associations et regroupements des maliens de la Mauritanie ont tous fulminé en présence du Président de CSDM Mohamed Cherif Haidara pour qu’il les aide à trouver une solution définitive aux problèmes de tracasseries routières entre la frontière Gogui malienne jusqu’à Nouakchott et l’abus des policiers et douaniers maliens de Gogui et aussi des conditions d’obtention de la carte de séjour…

En guise de réponse, le Président Haidara a été très sensible aux différentes préoccupations posées par ses compatriotes. Il a tenu dans un premier temps à leur remercier de l’accueil chaleureux qui lui a été réservé lui avec sa délégation. « Aujourd’hui, j’ai tenu à être auprès de vous pour qu’ensemble nous puissions trouver une solution définitive à vos problèmes que vous veniez de me citer… Régulièrement, la section CSDM Mauritanie m’informe de vos situations et nous recevons des échos sur les efforts consentis par M Boukadary Thienta et ses collègues envers vous, je suis fiers de CSDM Mauritanie pour le noble combat mener quotidiennement pour les maliens de la Mauritanie » Déclare t’il

Pour le Président du CSDM, il est inadmissible que des maliens qui voudraient rentrer au Mali et des policiers et douaniers de Gogui puissent les empêcher pour des histoires de carte de vaccination ou dédouanement de leurs habits. En sa qualité de 1ER secrétaire chargé de la diaspora et de la migration malienne au sein du Conseil National de la Société Civile, Cherif dira que le CSDM fera tout de leur possible pour des sanctions soient prises contre tous ces agents de la frontière de Gogui. En ce qui concerne le cas de la carte de séjour, il les a rassuré que les autorités maliennes sont entrain de trouver une solution auprès des nouvelles autorités mauritaniennes pour mettre fin à cela. « Il faut que vous sachiez que chaque pays à ses règles et lois dans sa souveraineté, vous maliens de la Mauritanie vous avez le devoir de vous acquitter de cela en cherchant à prendre la carte consulaire du Mali pour que l’on sache que vous êtes maliens de la Mauritanie en ce moment il est très facile de vous aider par les autorités maliennes. De retour à Bamako, nous irons expliquer au président IBK de vos problèmes qui est très préoccupé des questions des maliens de l’extérieur. Vous, maliens de la Mauritanie, le CSDM s’altèrera dans un laps de temps pour mettre fin à vos problèmes de tracasseries routières, carte de séjour… » Expliqu’il aux maliens de la Mauritanie.

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

