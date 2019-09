Les termes de références du dialogue national inclusif validés récemment par le gouvernement et les forces vives maliennes ont été marqués par la présence du président du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM), Chérif Mohamed Haidara. Lequel a fait sept propositions concrètes pour la résilience de la diaspora malienne.

– Maliweb.net- Le mardi dernier, le président du CSDM a animé un point de presse en ligne, dont l’objectif visait à informer les maliens de l’étrangers sur la participation de cette faitière à l’atelier de validation des TDR du Dialogue National Inclusif. Cherif Mohamed HAÏDARA a souligné le rôle joué par le CSDM dans l’apaisement du climat politique qui, selon lui, a donné naissance au Dialogue politique Inclusif baptisé Dialogue National Inclusif.

Ainsi, il a insisté sur le rôle important de la diaspora malienne dans la vie socio-économique du Mali en faisant sept propositions allant dans le sens de la défense des intérêts de la Diaspora.

Il s’agit :

1- Une loi inscrite dans la Constitution afin de permettre aux établis à l’étranger d’avoir leurs députés au sein de l’assemblée nationale

2- la création d’une banque d’Investissement avec un capital de 100 à 200 milliards qui favorisera l’environnement entrepreneurial gage de création d’emplois et de lutte contre la fuite des cerveaux,

3- la création d’une usine de fabrication de bazin au Mali pour créer de l’emploi et retenir les 60 à 65 milliards de FCFA que le Mali débourse pour l’importation du Bazin surtout que notre pays est le 1er producteur de coton en Afrique.

4- de changer la politique de gestion des ressources naturelles par exemple Kéniéba qui produit une quantité énorme d’or chaque année mais avec un niveau de développent bas,

5- la création d’un code d’Investissement pour la Diaspora afin d’attirer les expatriés à venir investir au Mali et les protéger dans ce processus,

6- de prendre des mesures accompagnatrices sûres pour l’accueil et l’insertion des maliens de la Diaspora après leur retour,

7- de faire participer la Diaspora dans la prise des décisions concernant la gestion du pays.

Par ailleurs, le président du CSDM a exprimé sa reconnaissance au Président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l’opposition, l’honorable Soumaïla Cissé , qui ont accepté la médiation du CSDM en sursoyant à leur égo pour l’intérêt du Mali En effet, après cette intervention du CSDM, les deux hommes se sont rencontrés. Lesquelles se sont soldées par la décrispation du climat politique et un accord politique de gouvernance à l’origine de la formation du gouvernement Boubou Cissé.

Il faut noter que l’atelier de validation des TDR du dialogue national inclusif a été marqué par l’absence notoire du président du Haut conseil des maliens de l’extérieurs (HCME), Habib Sylla. En boudant cette rencontre importante, était-ce une manière pour le président du HCME d’éviter de croiser le chemin de « son ennemi juré » Chérif Mohamed Haïdara, qui commence à lui faire ombre devant les maliens de l’étrangers ?

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

