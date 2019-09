Au lendemain de sa rencontre avec la communauté malienne vivant en Mauritanie pour échanger sur les conditions de vie dans ce pays frère du Mali, le Président du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM) Mohamed Cherif Haidara et sa délégation sont allés à la rencontre des autorités et membres de la société civile mauritanienne en ce lundi 23 septembre pour qu’en ensemble ils puissent trouver une solution d’allègement des conditions de vies de nos compatriotes.

La première étape a débuté par la rencontre avec l’Ambassadeur du Mali en République Islamique de la Mauritanie SEM Mohamed Dibassy. Au cours de leurs échanges, il a été question de la nécessité de trouver des solutions auprès des nouvelles autorités de Nouakchott des mesures d’allègement. Et ont tous déplorés les tracasseries routières et abus des policiers frontaliers de Gogui. Et aussi le Président du CSDM de dire merci à toute l’équipe de l’ambassade d’être à l’écoute et au service de nos compatriotes.

Ensuite la seconde étape du Président du CSDM s’est rendu au siège de l’Association Mauritanienne de Droit de l’Homme (AMDH), là, ils ont tous été déploré les conditions d’arrestation des jeunes maliens pour faute de carte de séjour puis expulsés à la frontière Gogui comme des migrants qui tentaient de traverser la méditerranée sans aucune norme internationale. Car selon la présidente de l’AMDH, cette pratique est inégale et à chaque fois qu’ils sont alertés, il s’implique pour leur libération. Ajout ’elle que la Mauritanie n’a pas un statut d’aide judiciaire pour défendre un étranger pour cela, elle a souhaité qu’au nom de la convention judiciaire qui existe entre la Mauritanie et le Mali, les détenus maliens puissent être déférés chez eux pour purger leurs peines. Et ensemble les deux parties ont décidé de se concerter voire signer une convention entre HCR-AMDH-CSDM dans la mesure d’assister les maliens.

De l’AMDH, le Président du CSDM et sa délégation sont allés à la rencontre de plusieurs personnalités politiques et administratives pour échanger toujours des conditions des maliens vivants en Mauritanie. Et qui se sont engagés de trouver une solution particulière pour les maliens.

Dans la soirée, le rendez-vous a été donné au siège de l’Orabank, cette rencontre avec les responsables de la banque était de voir une possibilité comment les maliens de la Mauritanie qui constitue la deuxième grande communauté après le Sénégal puissent pourvoir investir au Mali et faire des transferts d’argent sécurisé à travers l’Orabank.

A la sortie de ces rencontres, le Président du CSDM se dit très satisfait d’avoir rencontré et échanger avec les autorités mauritaniennes et que très prochainement beaucoup de choses vont changer avec nos deux états pour que le rêve de nos pères de l’indépendance ne se vole en éclats pour l’intégration intégrale de nos deux peuples.

Bokoum Abdoul Momini

