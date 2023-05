La 6ème édition du Festival International ‘’Holà Bamako’’ se tiendra du 12 au 13 Mai prochain au Musée National de Bamako sous le thème : « La Musique, source de rapprochement des peuples ». L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse de lancement le vendredi 28 Avril dernier à l’Ambassade d’Espagne au Mali. Elle était animée par l’Ambassadeur d’Espagne au Mali, SEM. José Hornero Gómez assisté par son Premier Conseiller, Luis Maria Garcia de Lamas Tapis.

Au fil des éditions, le Festival International ‘’Holà Bamako’’ est compté parmi les évènements culturels phares du Mali depuis 6 années maintenant. Sa 6ème édition qui se tiendra cette année aura pour thème: « La Musique, source de rapprochement des peuples ». Une édition lancée vendredi à la faveur d’une conférence de presse de lancement tenue dans les locaux de l’Ambassade d’Espagne au Mali. Elle était animée par son Excellence, M. José Hornero Gómez.

A la lumière de son intervention, il ressort que pour cette année, une panoplie d’artistes dont des méga stars partageront la scène de cette 6ème édition. Au nombre desquels, on peut citer entre autres, Oumou Sangaré, Tiken Jah, Diego Amador de l’Espagne et son groupe, Amadou et Mariam, Safi Diabaté, Alou Sangaré, Prince Diallo, Mali Jazz Band, Ina Stars, Ahmed Diabaté et Espoir de Niafunké. L’entrée est gratuite.

Selon M. Gómez, ce Festival connecte le Mali à l’Europe en général et à l’Espagne en particulier. Son objectif est de rapprocher les deux pays, surtout la jeunesse pour créer une coopération et un brassage culturel. Vu que notre pays traverse des difficultés depuis des années, il dira qu’il s’agit également de l’accompagner émotionnellement pour montrer leur appui au peuple malien à travers la culture. « Aussi, c’est d’aider le Mali ainsi que l’Espagne en envoyant un message positif par la musique, de la paix et du vivre ensemble. De même que de montrer que le Mali n’est pas seulement la guerre…. » a – t- il synthétisé.

Par ailleurs, le mois de Mai étant considéré ‘’Mois de l’Espagne’’, l’Ambassade d’Espagne au Mali entend mettre en œuvre plusieurs activités. A savoir : le séminaire pour la gestion du conflit foncier déjà lancé dans la région de Mopti ; l’organisation d’une table ronde à l’hôtel Azalaï Salam le 31 Mai prochain, la tenue des cours de formation sur la photographie et sur le théâtre à l’endroit des jeunes (financés par l’Agence Espagnole de Coopération) et une exposition culturelle d’un architecte espagnol au Musée National….

Par Mariam Sissoko

