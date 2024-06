La célébration de la fête de la musique à Ségou a été particulièrement mémorable cette année, car elle a coïncidé avec le 75ᵉ anniversaire du Conseil international de la Musique (CIM), dont Mamou Daffé est vice-président depuis novembre 2023.

La célébration de la Fête de la Musique à Ségou est une première du genre. Il a fallu que Mamou Daffé soit élu vice-président du Conseil international de la Musique (CIM) pour que la capitale des balazans accueille un tel événement de dimension mondiale. Les festivités ont rassemblé des musiciens, des artistes et des amateurs de musique de divers horizons pour célébrer la musique en tant que vecteur de culture et de lien social. Cette fête de la musique à Ségou, couplée à l’anniversaire du CIM, permet de souligner l’importance du CIM dans la promotion de la musique au niveau mondial, tout en offrant une plateforme aux artistes locaux pour partager leur talent et leur passion avec un public plus large.

Il faut dire que la présence de Mamou Daffé dans le domaine musical et son élection comme vice-président du CIM ont mis en avant l’engagement de Ségou en tant que centre culturel dynamique. En combinant la fête de la musique et l’anniversaire du CIM, Ségou a démontré une fois de plus son rôle central dans la diffusion et la valorisation des traditions musicales, tout en célébrant l’impact global de la musique sur les communautés et les cultures.

Pour le vice-président du CIM, célébrer l’anniversaire du CIM, c’est célébrer les artistes, et il a dédié la soirée à « l’intelligence et la créativité musicale des artistes ».En tant que vice-président du CIM et également initiateur du Festival sur le Niger, M. Daffé œuvre pour renforcer les liens entre les cultures musicales du monde entier. Par ses initiatives, Daffé contribue à la mission du CIM de soutenir des événements comme la Fête de la Musique, célébrée chaque année le 21 juin.

Fête de la musique célébrée à Ségou : Une soirée éclatante à la Fondation Festival sur le Niger

La cour de la Fondation Festival sur le Niger à Ségou, a été le théâtre d’une soirée mémorable à l’occasion de la Fête de la Musique. Cet événement, célébré dans de nombreuses villes à travers le monde, a rassemblé les Ségoviens et autres pour une nuit de musique et de danse.

La talentueuse Delphine Mounkoro a ouvert les festivités avec un live exceptionnel. La fierté du pays bwa, voire du Mali, a immédiatement chassé le stress des spectateurs avec un son dansant. Sa voix puissante et émotive a résonné dans toute la cour de la Fondation, interprétant des chansons de son répertoire. A la demande du public, le titre fétiche « Banzani » a été chanté. Delphine a également profité de l’occasion pour délivrer un message de paix et d’unité, rappelant l’importance de la musique comme outil de rapprochement des peuples.

Après avoir réveillé le public, l’enfant du pays bwa a cédé le podium au mythique groupe de Kidal : Amanar. Connu des Ségoviens pour ses fréquentes performances ces dernières années, les natifs de Kidal ont, comme à leur habitude, enchanté le public avec leurs mélodies envoûtantes et leurs rythmes sahariens. Leur musique, qui fusionne les sons traditionnels touaregs avec des influences modernes, a captivé le public dès les premières notes. Les spectateurs ont été transportés dans un voyage musical à travers le désert, ressentant l’âme et la culture de cette région du nord du Mali.

La célébration de la Fête de la Musique a également été marquée par une performance exceptionnelle de la jeune chanteuse montante, Rokia Koné. Connue sous le nom de Rose pour les intimes, elle a donné le meilleur d’elle-même, captivant les spectateurs avec sa voix. Sa prestation a été l’un des moments forts de l’événement, laissant une impression durable sur tous ceux qui ont eu la chance d’y assister.

La scène a également été investie par une nouvelle génération de talents : des jeunes rappeurs de Bamako et Ségou. Le groupe « Bifenix », et les lauréats « Korè Hip Hop » 2023, « IMD », « Efelgan » et « Freska », ont électrisé l’audience avec leurs énergies débordantes et leurs paroles percutantes. Ces artistes, représentant la voix de la jeunesse, ont abordé des thèmes variés, montrant que le rap est un puissant moyen d’expression et de prise de conscience.

Le public, composé de toutes les générations, a répondu avec enthousiasme à chaque performance. Des applaudissements, des cris de joie et des pas de danse ont rythmé la soirée, créant une atmosphère chaleureuse et conviviale. La diversité des genres musicaux présentés a permis à chacun de trouver son bonheur, renforçant le sentiment de communauté et de partage.

Une soirée réussie

Les organisateurs de l’événement à la Fondation Festival sur le Niger peuvent se féliciter du succès de cette célébration de la Fête de la Musique à Ségou. La programmation variée et de qualité, associée à une organisation sans faille, a fait de cette soirée un moment inoubliable pour tous les participants.

La Fête de la Musique à Ségou a démontré une fois de plus le rôle crucial de la musique dans le renforcement des liens sociaux et culturels. En réunissant des artistes de différents genres, l’événement a célébré la richesse musicale du Mali et l’importance de la transmission culturelle.

L’initiative du vice-président du Conseil international de la Musique (CIM), Mamou Daffé, d’organiser la Fête de la Musique au Mali, à Ségou, dans son fief, montre que, malgré les tensions et les différences, la musique a le pouvoir de rassembler et de guérir.

La fête de la Musique a été organisée par « Korè Ingénierie » et la Fondation Festival Festival sur le Niger.

Yaye Astan Cissé

