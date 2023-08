Modibo Soumaoro alias ‘’Lil Dou’’ : Le nouveau coup de cœur des mélomanes maliens !

Le jeune artiste Modibo Soumaoro alias ‘’Lil Dou’’ est désormais un nom connu dans le milieu musical malien. Agé seulement de 21ans, l’artiste a su conquérir le cœur des mélomanes du Mali et ailleurs à travers ses différents singles depuis 2021. Ce qui lui a valu des tournées nationales et internationales. L’artiste a pris plaisir à répondre au questionnaire de votre journal. Lisez !

Lil Dou n’est plus un chanteur à présenter au Mali. De son explication, le nom Lil Dou est venu de Doucara One The Beat qui était une idole, un grand frère pour lui. A ses dires, il chante depuis 2014 précisément lorsqu’il était dans les classes de 6ème et de 7ème année. Dominé par la passion de la mélodie, il laissa le banc pour poursuivre son béguin qui est la musique. Il est l’auteur du single intitulé ‘’Saint Valentin’’, sorti en février 2021, cette œuvre musicale l’a dévoilé au grand public, avec sa voix imposante, mélangée au rythme d’afro-pop et afro-mandingue. Une voix qu’il mettra sur son mix tape titré ‘’BD Ka lagaré’’, BD, l’abrégé de BD Diaw musique, la maison de production de l’artiste. Cette production musicale fut un bon coup de départ pour lui, car cela lui a permis de gagner un bon nombre de Fan-buzz à travers le monde. D’où un début fracassant de sa carrière.

Garçon visiblement calme et doux, il tire ses inspirations de ses vécus, son présent voire son futur. En juin 2023 il a mis sur le marché de disque son 2ème Mix tape dénommé ‘’Mon péché mignon’’ qui parle également de ses vécus. Lil Dou ne se fixe aucune limite dans l’exercice de sa passion, la musique. « J’essaye de combler les petits défauts que j’ai pour vraiment être à la hauteur des personnes qui m’ont choisi » a-t-il déclaré. Il a plusieurs singles à son actif, d’ailleurs, qui cartonnent actuellement sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Tik Tok et les plateformes de streaming.

Pour ce qui est des tournées, l’artiste en a beaucoup fait durant cette année 2023, que ce soit sur le plan national ou international. Sur ce chapitre, sa dernière sortie date du 17 Juin dernier à Paris, dans l’Espace Noisy-Le-Sec. Qui était son tout 1er concert dans la Ville de l’Amour, qu’il ne cesse de magnifier dans ses compositions.

Il est aujourd’hui l’un des rares jeunes artistes qui ne laissent pas monter son succès à la tête. Issu d’un quartier populaire, il a gardé ses deux pieds sur terre et ne cesse de remercier les Maliens de l’avoir soutenu et accompagné tout au long de cette étape importante de sa carrière. « Le Mali, c’est là où tout a commencé, et je ferai tout mon mieux pour ce pays » affirme-t-il avec fierté. Pétri de talent, le jeune Lil Dou se particularise par la profondeur du sens de ses chansons, la qualité de sa voix et son style pop-mandingue qui fait feu de tout bois dans le milieu du Show-Biz malien. Malgré ce succès, le rêve de ce jeune artiste est de faire une collaboration avec ses aînés et compatriotes notamment Sidiki Diabaté et Iba One.

Par Fatoumata Dembélé, Stagiaire

