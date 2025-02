Le Mali est à l’honneur à l’autre bout du monde… La musique mandingue s’accapare majestueusement des plus hauts lieux de spectacle pour une soirée exceptionnelle. Après avoir triomphé à Bercy, “le Prince de la Kora Mandingue” s’attaque à la plus grande salle de spectacle d’Europe. La super star de la musique s’apprête à relever encore une fois le défi avec brio dans la capitale française. Le 8 février 2025 une véritable performance s’offre à notre compatriote Sidiki Diabaté dans la prestigieuse salle Arena pourvue d’une capacité de 40 000 places.

Sidiki Diabaté, artiste malien, fils de feu Toumani Diabaté né en 1992 au lendemain de la révolution de mars 1991 est en cours de révolutionner l’univers de la musique en élégance. Ce virtuose de la kora mandingue, autant que son père est bien parti pour bouleverser les tendances autour d’un concert exceptionnel prévu le 8 février 2025 à Paris, dans la mythique salle Paris La Défense Arena, une référence internationale pour les plus grands shows.

Armé du soutien des plus hautes autorités maliennes de la Transition, notamment du Premier ministre le général de division Abdoulaye Maïga et du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé, qui l’ont reçu tour à tour en audience, pour qui connaît le parcours de ce phénomène de la musique cela ne doit étonner personne. Sidiki a couvé dans le nid de la musique mandingue en milieu familial.

Issu de la 72e génération d’une des plus grandes familles de joueurs de kora et de griots du Mali, Sidiki Diabaté n’est plus à présenter aux mélomanes. Finalement, on aurait pu croire que les cordes de la kora coulent dans ses veines. Pour emprunter la voie du raccourci, son homonyme n’est autre que son grand-père, feu Sidiki Koroba Diabaté, prestigieux joueur de kora de l’ensemble instrumental national du Mali. Quant à son père, feu Toumani Diabaté, disparu en juillet 2024, il fut un génie à part entière de cet instrument de musique traditionnelle.

Musicien multidimensionnel, Sidiki Diabaté a d’abord reçu une solide formation en milieu familial avant de passer quatre ans d’études en section musique à l’Institut national des arts du Mali tout en suivant des cours au Conservatoire Balla Fasseké Kouyaté dans le but d’approfondir sa connaissance.

Ses expériences cumulées en milieu scolaire et universitaire lui permirent d’acquérir de nouvelles compétences dans le jeu du piano. Une véritable bombe à retardement musical prêt à exploser au grand jour ne tarda pas à faire surface en terre malienne pour le plus grand bonheur de la musique universelle.

Nous invitons la diaspora africaine à venir en grand nombre pour relever le goût de ces retrouvailles mémorables en rehaussant l’ambiance. Ce concert qui pointe à l’horizon est la consécration du talent et de la carrière florissante d’un géant de la musique africaine. Sans nul doute, aujourd’hui Sidiki Diabaté a trouvé sa voie dans la musique universelle et joue dans les salles les plus prestigieuses du monde entier. La tournée mondiale qu’il entreprendra par la suite s’annonce par avance avec grand succès. Ce n’est que le début du commencement de la gloire de l’artiste interplanétaire. Ce que bon nombre de ses compatriotes tardent à savoir Sidiki ne fait que suivre son destin établi par la volonté divine. Que plus rien ne nous étonne de sa part. Il est né dans la musique, il a grandi dans l’expression musicale et détient au bout de ses doigts la mélodie et n’a pas fini de distiller du bonheur partout ou il mettra les pieds. La kora reste son unique héritage comme il fut celui de son père et du père de son père. Un amour inconditionnel les lie à cet instrument mythique du Mandé venu droit des grottes de Kabou tenu anciennement par les Djinns en Guinée-Bissau au cœur de l’Empire du Mandé.

Etant donné que son père feu Toumani Diabaté pendant sa riche carrière musicale nous a apporté deux Grammy Awards en 2006 et 2010, nous avons hâte que Sidiki Diabaté nous ramène le tien dans les années à venir. A bon entendeur, tant mieux !

Aboubacar Eros Sissoko Artiste-écrivain

