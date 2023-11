Initiée par «AZK Live» et «Coco Joyce», la première édition de la «Nuit des Amazones» a eu lieu le week-end dernier (samedi 04 novembre 2023) à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Il s’agit d’un prestigieux show d’hommage et de reconnaissance à 5 reggaewomen du continent (Geneviève, Rose, Assétou, Sista Mam et Johana), dont Traoré Mariam Sangaré dite «Sista Mam».

«Nuit des Amazones» ! Un hommage du showbiz à «Cinq Lionnes» pour leur engagement dans le reggae. Pour prouver leur mérite, elles ont régalé le public avec des prestations inoubliables. En effet, en dehors de la remise des trophées, la soirée a été marquée par des prestations des lauréates et des témoignages sur leur parcours et leur engagement. En la matière, Sista Mam est une référence. Épouse et mère de famine, conteuse, animatrice, entrepreneure culturelle et artiste, elle a plusieurs flèches à son arc pour concrétiser son engagement socioculturel et artistique.

Son festival, «Mali Festi Reggae», est la preuve concrète de cet engagement. La talentueuse et très engagée reggaewoman ne ménage aucun sacrifice pour maintenir cette initiative qui était à sa 18e édition cette année (du 23 au 25 février 2023) avec le thème «Femme, fille de la terre, source de vie, mère nourricière». Une édition dédiée donc à la Femme pour baliser et relever les défis liés à son émancipation. Se déroulant depuis 18 ans, contre vents et marées et malgré d’énormes difficultés financières (les sponsors ne se bousculent pas pour soutenir un festival de reggae), «Mali Festi Reggae» découle de la volonté inébranlable d’une Grande Nyéléni qui croit en son rêve et qui est prête à tous les sacrifices pour réaliser ses projets. Pionnière du reggae féminin au Mali, Traoré Mariam Sangaré dite Sista Mam compte aujourd’hui parmi les têtes d’affiche du genre sur le continent.

L’indomptable reggaewoman a initié ce festival pour vulgariser les valeurs du Rastafarisme en permettant à tout le monde de s’imprégner des idées du mouvement Rastafari. Et comme elle nous le dit souvent dans nos entretiens, «les messages véhiculés par le reggae sont si forts et si pertinents qu’ils ne peuvent que nous aider à changer de mentalité pour bâtir une nation où le vivre ensemble serait une réalité». Elle ne cesse donc d’enrichir le reggae comme un creuset de valeurs au service de la paix universelle.

«Depuis le Mali, nous apportons notre soutien à cette soirée d’hommage à 5 vaillantes combattantes de Jah (Geneviève, Rose, Assétou, Sista Mam et Johana) qui, depuis pas mal d’années, sont au front pour donner de la visibilité à la musique reggae… Sista Mam du Mali du Festi Reggae fait partie des récipiendaires et nous sommes heureux de pouvoir honorer la reine du reggae du Mali», a déclaré Koko Dembélé, l’autorité morale du reggae au Mali.

Selon les témoignages, la «Reine» du reggae malien a été juste époustouflante le week-end dernier (samedi 4 novembre 2023). Et sa «chaude prestation» restera longtemps dans la mémoire des privilégiés qui ont assisté à cette soirée «riche en émotions» avec de «très beaux témoignages». Chapeau bas «AZK Live» et «Coco Joyce» pour cette noble initiative artistique et culturelle, et cette magnifique organisation.

Moussa Bolly

