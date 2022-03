Pour célébrer les 30 ans de sa carrière musicale, l’artiste Djénéba Seck va organiser une grande tournée nationale et internationale dont une partie de la recette sera versée aux familles des artistes et militaires disparus. L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse tenue le mardi 15 mars dernier, au restaurant Kora, sis à Badaladougou.

La conférence de presse était animée par Djénéba Seck, accompagnée par Mohamed Diakité, promoteur de Momo-Production ; Mamoutou Kéita, secrétaire général de l’Uaaprem ; Souleymane Coulibaly, représentant du promoteur du Groupe Kora ; ainsi que plusieurs artistes dont Mamou Sidibé, Amy Wassidjé. Selon Mohamed Diakité, promoteur de Momo-production, c’est pour célébrer les 30 ans de carrière de Djénéba Sec qu’ils ont décidé d’organiser une tournée nationale et internationale. “Aujourd’hui, vu la situation politico-sécuritaire du pays, il est important que Djénéba Seck, une artiste qui avait l’habitude de conscientiser le public, puisse réunir tous les Maliens autour de l’entente et le vivre ensemble dans la communion. Elle compte également profiter de cette célébration de 30 ans de sa carrière musicale pour réunir tous les Maliens de l’intérieur et de l’extérieur pour la paix. Cette tournée de l’artiste est placée sous le signe de la réconciliation et du vivre ensemble et surtout d’un appui à l’armée malienne”, a-t-il indiqué.

Il a ensuite précisé que la tournée démarrera par un spectacle à partir du 7 juin à Bougouni, suivi d’un spectacle à Bamako le 10 juin.

“Après ces deux dates, l’artiste va faire une tournée dans plusieurs villes du pays et de l’extérieur, plus précisément à Abidjan et aux États-Unis. Ensuite la tournée sera clôturée par un dîner gala le 31 décembre 2022 au restaurant Kora”, a-t-il laissé entendre.

Quant à l’artiste, elle a annoncé qu’une partie de la recette de la tournée sera versée à des familles des artistes et militaires en difficulté ou disparus.

“Au regard de la situation difficile que vivent les familles de certains artistes disparus, nous avons pris l’engagement de verser une partie de la recette de la tournée à ces familles et une autre à des familles des militaires décédés sur le champ d’honneur “, dit-elle.

Mahamadou TRAORE

Commentaires via Facebook :