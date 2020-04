Parallèlement à la remise à lui d’un chèque de 100 millions de Fcfa, le Premier ministre, Dr. Boubou Cissé, a annoncé la création d’un fonds spécial pour la lutte contre le Coronavirus dont les ressources seront utilisées pour l’achat de kits qui sont nécessaires à une bonne prévention, mais aussi à la prise en charge des malades.

Il faut d’emblée préciser que ce chèque de cent millions sera la première contribution citoyenne pour alimenter le fonds spécial créé sur recommandation du président de la République, qui a déjà débloqué plus de six milliards de francs CFA pour faire face à l’épidémie.

Pour aider l’Etat à faire face à la maladie à Coronavirus, l’opérateur économique malien, Tidiani Ben Alhousseïni, vient de remettre un chèque de 100 millions de Fcfa au Premier ministre, Dr. Boubou Cissé. La cérémonie de remise du chèque a eu lieu lundi 30 mars à la primature.

À cette occasion, le chef du gouvernement était accompagné du ministre de la Santé et des Affaires sociales, M. Michel Sidibé, et du ministre de la Promotion de l’investissement privé, des petites et moyennes entreprises et de l’entrepreneuriat national, madame Safia Bolly.

La lutte contre la pandémie du Coronavirus nécessite la solidarité de tout le monde au niveau individuel que collectif. C’est dans ce cadre que l’opérateur économique malien Tidiani Ben Alhousseïni a remis un chèque de 100 millions de Fcfa au Premier ministre, pour aider le gouvernement malien à faire face à cette pandémie.

Après avoir réceptionné le chèque de la main du représentant du donateur, Mohamed Lemine Elysenad, le Premier ministre, Dr. Boubou Cissé, a remercié le donateur Tidiani Ben Alhousseïni qui vient de faire ce geste de 100 millions de Fcfa pour la lutte contre le Coronavirus.

Selon Dr. Boubou Cissé, l’opérateur économique a répondu à l’appel à la solidarité du président de la République, pour mener une lutte efficace contre cette pandémie qui affecte le monde entier aujourd’hui.

«C’est un défi national qui est commun à tous les Maliens et qui nécessite que chacun, à son niveau, puisse se mobiliser pour aider l’Etat à être efficace dans la lutte contre la maladie. Nous sommes très heureux que Tidiani Ben Alhousseïni ait été la première personne qui a répondu à cet appel du président de la République pour cette solidarité nationale, et nous espérons que par son geste, d’autres l’imiteront dans la mesure de leur capacité et leur possibilité, que ce soit au niveau individuel et collectif, a déclaré le Premier ministre.

Fanta Sakiliba

Commentaires via Facebook :